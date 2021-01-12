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Ev arkadaşını öldüren zanlıyı sosyal medya paylaşımları ele verdi

12.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Ev arkadaşını öldüren zanlıyı sosyal medya paylaşımları ele verdi

Küçükçekmece’de geçtiğimiz aylarda ev arkadaşını öldürerek kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Küçükçekmece’de geçtiğimiz aylarda ev arkadaşını öldürerek kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Zanlının sosyal medya hesaplarını takip eden polis, olaydan sonra kaçarken üzerinde bulunan montlu paylaşımlarını görerek şahsı kıskıvrak yakaladı. Öte yandan zanlının olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 29 Kasım 2020 Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yaklaşık 8 ay boyunca ev arkadaşı olan Cüneyt B. (20) ve Feyyaz D. (24) arasında tartışma çıktı. Aldıkları alkolün etkisiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenilen arkadaşlardan Feyyaz D., Cüneyt B.’yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Kaçarken üzerinde bulunan montla sosyal medyada paylaşım yaptı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek cinayete ilişkin titiz bir çalışma başlattı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da incelmeye alan polis ekipleri zanlının olay anında kaçarken üzerinden bulunan montla paylaşımlar yaptığını tespit etti.
Adliyeye sevk edildi
Şahsa yönelik takiplerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Feyyaz D.’yi 11 Ocak Pazartesi günü Arnavutköy’de saklandığı adreste yakaladı.
Zanlı Feyyaz D. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ev arkadaşını öldüren zanlıyı sosyal medya paylaşımları ele verdi

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