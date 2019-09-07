Ev arkadaşlarını dolandırdığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de kendisini polis olarak tanıttığı ev arkadaşlarını 4 bin 156 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

V.U. ve F.B, istihbaratta görevli polis olduğunu söyleyen ev arkadaşları A.N'nin borç para alarak ve internet üzerinden alışveriş yaparak kendilerini 4 bin 156 lira dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

A.N'nin sözde görevlendirme yazısıyla kentten ayrılmasıyla durumdan şüphelenen ev arkadaşlarının şikayeti doğrultusunda polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin Niğde'nin Bor ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.N'yi yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada sahte polis tanıtma kartı ele geçirildiği öğrenildi.

