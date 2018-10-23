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Ev arkadaşlarının bıçaklı kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 07:50 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Konak ilçesinde, ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Aydın H.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Aydın H. yaralandı.
​Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ev arkadaşı oldukları belirtilen ötrans bireyler Aydın H. ile Soner Y. arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soner Y., yanındaki bıçakla Aydın H.’yi iki yerinden yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın H., Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan Soner Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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