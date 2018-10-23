Ev arkadaşlarının bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavgada Aydın H. yaralandı.
Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ev arkadaşı oldukları belirtilen ötrans bireyler Aydın H. ile Soner Y. arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soner Y., yanındaki bıçakla Aydın H.’yi iki yerinden yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın H., Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan Soner Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var
Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum