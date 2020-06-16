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Ev basıp bıçak tehdidiyle gasp yapan çete yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 00:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir daireden ev sahibini bıçakla tehdit ederek, 61 bin dolar ile 31 bin Euro gasp ettiği iddia edilen İ.D. ve kendisine yardım ettiği öne sürülen 4 şüpheli. Kuşadası polisinin İzmir ve Manisa'da düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ev basıp bıçak tehdidiyle gasp yapan çete yakalandı

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi'nde R.N.'ye ait dairede geçen 11 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, R.N.'nin oturduğu daireye gelen şüpheli, cebinden çıkarttığı bıçağı R.N.'nin boynuna dayayarak çelik kasayı açmasını istedi. Paniğe kapılan R.N. çelik kasayı açtı. Kasada bulunan 61 bin dolar ile 31 bin Euroyu alan şüpheli kayıplara karıştı. Olayın şokunu atlatan R.N. polisi arayıp ihbarda bulundu.

KUŞADASI POLİSİ ÖZEL EKİP KURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dairenin bulunduğu sokak ve çevresindeki güvenlik kamarelarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerden özel bir ekip oluşturuldu. Saatlerce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, daireye İ.D.'nin girdiğini, E.G., İ.A. ile Ermenistan uyruklu kadınlar L.A. ve A.G.'nin de şüpheliye yardım ettiğini saptadı. Zanlıların kimliğini tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı.

İZMİR VE MANİSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan detaylı çalışmadan sonra şüphelilerden 4'ünün İzmir'de, birinin ise Manisa'da, olduğu belirlendi. Harekete geçen Kuşadası polisi, pazar günü İzmir ve Manisa'da belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Manisa'daki operasyonda İ.D, İzmir'deki operasonda ise E.G., İ.A. L.A. ve A.G yakalandı. Gözaltına alınarak Kuşadası'na getirilen 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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