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  4. Ev değil sanki tamirhane

Ev değil sanki tamirhane

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 08:59 | Son Güncelleme

Bursa’da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Evren Sokakta bulunan 3.

Bursa’da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Evren Sokakta bulunan 3. katlı bir apartmandan gürültü gelmesi üzerine, mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese giderek yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı eve baskın yaptı. Evden içeri giren ekipler, içerideki gördükleri karşısında şok oldu. Odanın içerisinde parçalanmış vaziyette çok sayıda bisiklet, motosiklet ve şarjlı bisikletle ait malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısında alınan izinle evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından malzemeler tek tek kontrol edilerek kayıt altına alındı. İnceleme sonrası evde bulunan tüm malzemeler olay yerine gelen çekiciye yüklenerek karakola götürüldü. Mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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