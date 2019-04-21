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Ev ekonomisine kadın eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) destekleriyle Değirmiçem Uzay Çatılı Pazar Yerinde evde yaptıkları ürünleri satan kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de sıkıntılarını gideriyor.

Ev ekonomisine kadın eli

Gaziantep’te Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) destekleriyle Değirmiçem Uzay Çatılı Pazar Yerinde evde yaptıkları ürünleri satan kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de sıkıntılarını gideriyor. KADEM aracılığıyla evde yaptıkları yemek ve aksesuarları satan kadınlar, diğer kadınları da pazara davet ediyor.
Kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten KADEM Eğitim Komisyonu Başkanı Melek Toprak, "Biz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak KADEM Eğitim Komisyonun başlattığı bir projede öncelikli olarak evde oturan, çalışmayan hanımlara bir iş olanağı ve meslek edinebilmelerini sağlıyoruz. Kadını tüketici konumundan üretici konumuna getirebilmek için başlattığımız bir proje. Hanımlarla birlikte her cumartesi günü Değirmiçem uzay çatılı pazarında satış yapıyoruz. Şehitkamil Belediyesiyle iş birliği yapıyoruz. Bütün kadınları pazarımıza bekliyoruz. Her hafta hanımlar buraya gelip evde yaptıkları doğal ürünleri burada satışa sunuyorlar. Bu şekilde hem kendi hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. İnşallah biz ilerde daha da çok projelerle ilerlemek istiyoruz. Herkesi pazarımıza bekliyoruz. Biz burada açmadan bazlamaya kadar, sıkmadan gözlemeye kadar, içli köfte, mantı, dolma, sarma aklınıza gelebilecek her şey bu pazarda bulunuyor. 65 kadın var bu pazarda. Çok güzel geri dönüşler alıyorlar. Halkımızın memnuniyet duyuyor ve bunu her geldiklerinde dile getiriyorlar. ‘Burası çok güzel markette, manavda bulamadığımız ürünleri burada buluyoruz’ diye söylüyorlar. Çünkü köyden gelen ürünlerimiz var. Tereyağımız, sütümüz, yoğurdumuz taze bir şekilde köyden geliyor. Bunları bu pazarda satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Ev ekonomisine kadın eli

Ev ekonomisine kadın eli

Ev ekonomisine kadın eli

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