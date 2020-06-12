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'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bir gazetede yayınlanan "Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı" haberini yalanladı. Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, "Hastanemiz tarafından temasta bulunduğum kişi ve kişilerin tamamında yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı kayıt altına alınmıştır" dedi.

'Ev ev gezen başkanda korona çıktı, ilçe karıştı' iddialarına Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan açıklama

Gazetede yer alan haber üzerine yazılı açıklamada yapan Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, söz konusu haberde yer alan görsellerin 12 Mayıs'ta çekildiğini ancak yeni olmuş gibi servis edildiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve hastaneye başvuran 100'e yakın kişiye test yapıldığı ve 30'dan fazlasında virüse rastlandığı bilgisinin asılsız olduğunu bildiren Saklı, temasta bulunduğu kişilerin Şemdinli Devlet Hastanesi'nde gözetim altına aldığını ve kendilerine yapılan testlerinin "negatif" çıktığını vurguladı.

YKS'ye hazırlanan 160 öğrenciyi temsilen 12 Mayıs'ta ilçenin Beşevler ve Moda mahallelerinde ikamet eden 3 öğrenciyi sosyal mesafe kurallarına uygun, maskeli olarak evlerinde ziyaret edip kaynak kitaplarını teslim ettiklerini belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Diğer kaynak kitaplar ise dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 160 öğrencimize 12 Mayıs günü dağıtımına başlanan YKS kaynak kitap dağıtımı 20 Mayıs günü tamamlanmış olup, haber şahsım ve belediye sosyal medya hesaplarından 20 Mayıs günü servis edilmiştir. Kardeşim Cebrail Güven ve amca çocuğum Mahir Saklı şüphe üzerine 19 Mayıs günü Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yaptırdıkları Kovid-19 test sonuçlarının bir gün sonra pozitif çıkması üzerine şahsım ve ailemden oluşan 40 kişi 20 Mayıs günü test vermiştir. Bunun üzerine şahsım ve ailemden 18 kişinin sonuçları pozitif çıkınca Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındık. 12 günlük tedavimizin sona ermesiyle 2 Haziran günü taburcu edildik. Hastanemiz tarafından temasta bulunduğum kişi ve kişilerin tamamında yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı kayıt altına alınmıştır."

ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde de haberle ilgili yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın testinin pozitif çıkmasının ardından temas ettiği düşünülen ve hastaneye başvuran 100'e yakın kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve 30'dan fazla kişide virüse rastlandığı bilgisinin asılsız olduğu aktarıldı.

Saklı'nın kardeşi Cebrail Güven ve amca çocuğu Mahir Saklı'nın 19 Mayıs'ta şüphe üzerine hastaneye başvurduğu kaydedilen açıklamada, "Güven ve Saklı'nın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ailede temasta bulunan başta Şemdinli Belediye Başkanı Sayın Tahir Saklı olmak üzere aynı aileden 40 kişiye test yapılmıştır. Yapılan test sonucunda Güven ve Saklı'nın temasta bulunduğu 18 kişide Kovid-19'a rastlanarak tedavi altına alınmıştır. Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın temasta bulunduğu kişi ve kişilerde ise yapılan test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı kayıtlarımızda geçmektedir." ifadesine yer verildi.

(AA)

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