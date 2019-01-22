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Ev fiyatına tespih

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da açılan fuarda, fil dişi ve pırlanta işlemeli 60 gram ağırlığındaki tespih 300 bin liradan satışa sunuldu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da açılan fuarda, fil dişi ve pırlanta işlemeli 60 gram ağırlığındaki tespih 300 bin liradan satışa sunuldu. Adıyaman'da 90 firmanın katılımıyla düzenlenen '3'üncü Gıda, Yöresel Ürünler Fuarı'nda hediyelik eşya ve el sanıtı ürünler de satışa çıkarıldı. İlgi gören fuarda, fil dişi ve pırlanta işlemeli 60 gram ağırlığındaki tespih 300 bin liraya satışa sunuldu. Tespihi hazırlayarak satışa çıkaran İsmail Ergün, daha önce de yaptığı çok özel ve pahalı tespihleri, siyasetçi ve ünlü isimlere gönderdiğini ifade etti. 16 yıldır tespih imalatı yaptığını aktaran Ergün, "Bu tespihi yeni ürettik. Fil dişi üzerine 360 pırlanta işleyerek ortaya çıkardık. Tamamen el işçiliği ile 40 günde hazırladık ve ortaya çok güzel bir tespih çıktı. Tespihin görüntüsü, işçiliği çok güzel, haliyle fiyatı da yüksek. Fiyatını duyanlar şaşırıp kalıyor. İşçiliğe ve üzerindeki malzemeyi düşününce çok pahalı değil ama şaşıyorlar. Bu tespih mutlaka sahibini bulacaktır. Çok değerli koleksiyonları olan müşterilerimiz var" diye konuştu.

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