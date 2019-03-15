HABER

Ev gelmeyen eşinin eşyalarını arabasının üzerine boşalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bolu’da eşinin 1 haftadır eve gelmemesine öfkelenen kadın, kocasının elbiselerini park halindeki aracının çeşitli yerlerine bağladıktan sona, gömleğine de ‘Eve gelmene gerek yok’ notunu yazdı.Borazanlar Mahallesi’nde eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen bir kadın, kocasının eşyalarını evin önünde park halinde olan otomobilinin üzerine bıraktı.

Bolu’da eşinin 1 haftadır eve gelmemesine öfkelenen kadın, kocasının elbiselerini park halindeki aracının çeşitli yerlerine bağladıktan sona, gömleğine de ‘Eve gelmene gerek yok’ notunu yazdı.
Borazanlar Mahallesi’nde eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen bir kadın, kocasının eşyalarını evin önünde park halinde olan otomobilinin üzerine bıraktı. Bazı eşyaları aracın kapılarına ve egzozuna bağlayan öfkeli kadın, eşinin gömleğine ise, “Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz” diye yazdı.
Not yazdığı gömleği herkesin görebilmesi için park halindeki otomobilin sağ camına seren kadının yaptığı ilginç olayın fotoğrafları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla çekildi.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Ömer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdiÖmer çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdi
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldıİstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.