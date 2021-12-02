Ev giyiminin vazgeçilmezi, hem çok şık hem de yumuşacık sabahlıklar

Güne güzel başlamak için yataktan mutlu ayrılmak gerekiyor. Ancak soğuk kış aylarında bu o kadar da kolay değil. Oysa yumuşacık sabahlıklarla yatakta tattığınız o huzur dolu hissi sürdürmek mümkün. Üstelik sabahlıkları hem uzun pazar kahvaltılarında hem SPA merkezlerinde kullanabilirsiniz. Bir yandan ev giyim stilinizi tamamlayacak bir yandan teninize sıcak bir dokunuş sağlayacak en güzel sabahlık modellerini gelin, birlikte inceleyelim.

1. Süper yumuşak dokusuyla sizi saracak bir ürün: NY Threads Kadın Sabahlık

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Ekstra rahat, yumuşacık bir sabahlık arıyorsanız karşınızda NY Threads Kadın Sabahlık! Flanel polar ile örülen ürün, maksimum konfor ve ekstra yumuşaklık sağlıyor. Ürün, V yaka ve kapüşonlu tasarımına ek olarak ayarlanabilir kemeriyle belinizi narin ama güçlü bir şekilde sarıyor. Uzun kollu sabahlıkta iki adet ön cep bulunuyor. Bakımı da oldukça kolay olan ürün, çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

Konforlu yapısı ile kendinizi her an daha rahat hissetmenizi sağlayacak NY Threads Kadın Sabahlık ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için tıklayın.

2. Şıklığından ödün vermeyenler için BABEYOND Kadın Sabahlık

Hem yumuşak ve rahat bir his hem şıklık arayanlar için sıradaki önerimiz BABEYOND Kadın Sabahlık. Polyester ve dantel materyaller kullanılarak üretilen sabahlık, uzun kesimiyle bileklere kadar uzanıyor. Kol manşetleri ve etek uçları dantelli olan ürün, bel kuşağı ile bedeninize mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. V yaka tasarımı ile daha şık bir duruş sağlayan sabahlık, standart bedeni ile herkese hitap ediyor. Bu ürünün ipeksi pürüzsüzlüğüne hayran kalacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Nedime kimonosu olarak da tercih edebileceğiniz BABEYOND Kadın Sabahlık ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

3. Konforlu bir deneyim için Unibelle Kadın Sabahlık

Şıklığı rahatlık ile birleştiren Unibelle Kadın Sabahlık, diz hizasının hemen üzerinde bitiyor. Konforlu bir kullanım için iki adet cebi bulunan sabahlıkta dilerseniz fiyonk şeklinde bağlayabileceğiniz bir bel kemeri bulunuyor. Derin V yaka kesimi, daha çekici bir duruş yakalıyor. Ürünün S bedenden XXL'a kadar geniş bir ölçü aralığı mevcut. Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık saracak sabahlığı ev giyim ürünü olarak ya da tatil ve SPA için tercih edebilirsiniz.

Pamuklu kumaşı ile sizi sıcacık tutacak Unibelle Kadın Sabahlık'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Stil sahibi erkeklerin vazgeçilmezi: LEVERIE Erkek Sabahlık

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Her daim şık ve bakımlı görünen erkeklerin ilk tercihleri arasında yer alan LEVERIE Erkek Sabahlık, revers yaka detayı ile daha karizmatik bir duruş sunuyor. Yaka kısmında, kol manşetlerinde ve ceplerinde deri görünümlü kumaş detayı kullanılıyor. Yumuşak dokusu ile size konfor sunacak sabahlık, %80 pamuk ve %20 polyester materyal ile üretildiği için sizi terletmiyor. Uzun kemeri ise kolay bir kullanım sunuyor. Ürün, S bedenden 3XL'a kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Kaliteli dokusuyla fark yaratan LEVERIE Erkek Sabahlık'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Klasikten vazgeçmeyenler için BOSS Erkek Sabahlık

Klasik spor kesime sahip Boss Erkek Sabahlık, jarse kalitesinde pamuklu dokusu ile şıklığınızı tamamlıyor. Kontrast renkleri ile asil bir tarz yaratan sabahlık, %100 pamuklu dokusu ile hem size konfor sunuyor hem sizi terletmeden ısıtıyor. Baldır uzunluğundaki ürün, bağlama kemeri ve 2 adet yan cebi sayesinde pratik bir kullanım sunuyor. XXL bedene kadar geniş bir ölçü skalasına sahip olan sabahlık, hafif yapısı ile varlığını unutturuyor. Bakımı da oldukça kolay olan sabahlığı çamaşır makinesinde 40 derece ve üzerinde yıkayabilirsiniz.

Ev giyim şıklığınızı zirveye taşıyacak Boss Erkek Sabahlık'ı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Huzur dolu dokunuşlar için Brandsseller Kadın Kapüşonlu Sabahlık

Soğuk kış aylarında yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceğiniz Brandsseller Kadın Kapüşonlu Sabahlık, yumuşak yapısı ile sizi sıcacık bir dokunuşla sarmalıyor. Dayanıklı kumaşıyla uzun süreli bir kullanım sunuyor. Flanel örgüden üretilen sabahlık, hafif dokusuyla rahatlık vadediyor. Kapüşon ve bağlama kemeri detayları ile işlevsellik sunan sabahlığın S bedenden XL'a geniş bir aralığı mevcut. Şık tasarımı ile ev giyimde de asaletinizi yansıtacak sabahlığı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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7. Eşsiz tasarımıyla HARRY POTTER Kadın Sabahlık

Sıradaki önerimiz Harry Potter hayranları için! Göz kamaştıran rengi ve "Wizard in training" sloganıyla gönlünüzü fethedecek HARRY POTTER Kadın Sabahlık, yumuşak dokulu polar bir ürün. Sivri uçlu kapüşonu ile kendinizi bir büyücü gibi hissetmenizi sağlayacak sabahlık, 2 adet ön cebe ve bağlamalı bir kemere sahip. Dizlere kadar inen model, Harry Potter hayranı sevdikleriniz için de güzel bir hediye alternatifi.

Rahat kesimi ve soft dokusu ile kendine hayran bırakan HARRY POTTER Kadın Sabahlık'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Sürdürülebilen yaşamı destekleyenlerin tercihi: Oysho Yumuşak Dokulu Polar Sabahlık

Daha güzel bir dünya için katkıda bulunmak isteyenlere önerimiz, Oysho Yumuşak Dokulu Polar Sabahlık. Sürdürülebilir kumaşlar ile üretilen sabahlık, ekstra yumuşak dokulu polar iç yüzeye sahip. Uzun kollu ve mini boy sabahlığın ön kısmını dilerseniz yumuşacık kemeri ile kapatabilirsiniz. Yan cepleri ile rahat bir kullanım sağlayan sabahlığı çamaşır makinesinde 30 derecede hassas yıkamada temizleyebilirsiniz.

Sizi mutlu bir güne hazırlayacak kalpa yaka detaylı Oysho Yumuşak Dokulu Polar Sabahlık'ı incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

9. İddialı bir dokunuş için: Penti Dark Nude Sabahlık

Yumuşacık kumaşıyla teninize huzur dolu bir dokunuş yapan Penti Dark Nude Sabahlık, estetik tasarımıyla şıklığınızı tamamlamaya geliyor. Parlak kumaşı ile iddialı bir tarz yaratan ürün, hafif bol kesimi sayesinde vücudunuza ihtiyaç duyduğu özgürlüğü tanıyor. Dirsek altında biten kol uzunluğu ve çıkarılabilen bel kuşağı, rahat bir kullanım sunuyor. Kumaş içeriği %90 viscose ve %10 polyesterdan oluşan ürünü çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkayabilirsiniz.

Asil duruşu ve konforlu dokuyu mükemmel şekilde bir araya getiren Penti Dark Nude Sabahlık ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Eğlenceli tasarımıyla TRENDYOLMİLLA Pudra Welsoft Sabahlık



Ev giyim stilinde eğlenceli tasarımları sevenler için seçtiğimiz TRENDYOLMİLLA Pudra Welsoft Sabahlık, yumuşacık polarlı dokusu ile en soğuk sabahlarda bile sizi sıcacık tutuyor. Cepleri ve kapüşonu 3 boyutlu tavşan figürleri ile süslenen uzun kollu sabahlık, kemer detayı ile vücudunuza mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Yumoş iplik ile örülen ürün, hem yumuşak dokusuyla hem şık tasarımıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday.

Eğlenceli tavşan detayları ile ev giyim kombinlerinize eğlenceli bir dokunuş yapacak TRENDYOLMİLLA Pudra Welsoft Sabahlık'ı detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

