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Ev hanımı mahalle muhtarı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 38 yaşındaki ev hanımı girdiği yerel seçimlerde yarışı kazanarak, yaşadığı mahalleye muhtar seçildi.Türkbahçe Mahallesi Muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki 2 çocuk sahibi ev hanımı Gülay Çetin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 430 seçmenin tamamının oy kullandığı seçimde aldığı 76 oy ile biri kadın 6 adayı geride bıraktı.

Ev hanımı mahalle muhtarı oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 38 yaşındaki ev hanımı girdiği yerel seçimlerde yarışı kazanarak, yaşadığı mahalleye muhtar seçildi.
Türkbahçe Mahallesi Muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki 2 çocuk sahibi ev hanımı Gülay Çetin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 430 seçmenin tamamının oy kullandığı seçimde aldığı 76 oy ile biri kadın 6 adayı geride bıraktı. Muhtar seçilen Gülay Çekin, ailesinin ve mahalle halkının desteğini daima hissettiğini belirterek, en iyi şekilde hem ailesine hem de mahalleye hizmet edeceğini söyledi. Mahalle halkına kendisini destekledikleri için teşekkür eden Çetin, oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise Gülay hanımın başarılı olacağına inandıklarını belirtti.
Muhtarlık teklifinin ilk kocasına geldiğini belirten Gülay Çetin, "Eşim muhtar olmak istemedi. Ben olmak istediğimi söyledim. Eşim de daha iyi olacağını söyleyerek, beni destekledi. Süreçte kadın olduğum için, yaşım küçük olduğu için olumsuz tepkiler aldım ama yine de kazandım. Ben de, eşim de çok mutlu olduk" diye konuştu.

Ev hanımı mahalle muhtarı oldu

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