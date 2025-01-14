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Ev hanımını hanımı 6 milyon lira dolandırdılar! 'Tüm ünlüler burada' diyerek devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullandılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 08:03
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Dolandırıcıların akılalmaz yöntemleri bitmek bilmiyor. Özellikle internete kol gezen bu dolandırıcıların ağına elini veren kolunu kaptırıyor. Son mağdur ise Gaziantep'te yaşayan bir ev hanımı oldu. Ünlülerin ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullanan dolandırıcılara inanan kadın yatırım yaptığını, şirketten kar alacağını sanarken 6 milyon lirasından oldu. Bu süreçte evinden de oldu babadan kalma arsasından da...

Ev hanımını hanımı 6 milyon lira dolandırdılar! 'Tüm ünlüler burada' diyerek devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullandılar

Güvenilir olmayan reklamlara inanan bir kadın hayatı boyu unutamayacağı bir şoku yaşadı. Parasına para katmak istersen elinde avucunda ne varsa kaybetti. Gaziantepli D.Ö. geçen yıl sosyal medyada ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının yer aldığı internet sitesini ziyaret etti. Kısa bir süre sonra Ankara'dan aradığını ve adının Yusuf Kandemir olduğunu söyleyen kişinin, "Şirketten kâr payı alacaksınız. Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" deyince D.Ö. (54), adrese üye olup 1000 TL yatırarak sisteme dahil oldu. Sonrasında uzman olduğunu söyleyen kişi, D.Ö.'ye bir site üzerinden hesap açtırdı. D.Ö.'ye buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söylediler.

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"100 BİN DOLARIN ALTINDA ÇIKIŞA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım.

NEYİ VAR NEYİ YOK SATTI

Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım. Ancak vergi bahanesi çıkardılar. 'Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin' dediler.

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Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm" dedi.

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"AVRUPA MERKEZ BANKASI'NA BASKIN OLMUŞ"

Birkaç gün sonra uzmana ulaşamayınca üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor. Senin paranı e-döviz olarak göndereyim' dedi. 2 bin dolar istedi. Gönderdim ama 15-20 gün geçmesine rağmen hiçbir şey gelmedi. Sonra 4 bin dolar avukat parası istedi. Onu da gönderdim. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Yaklaşık 165 bin dolar (6 milyon lira) dolandırıldığını anlayan D.Ö. şikâyetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı dolandırıcı ünlü
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