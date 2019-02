Ev hanımıydı, önce patron sonra ihracatçı oldu

Yozgat’ta kurduğu atölyesinde tütü, duvar süsü, magnet gibi çeşitli eşyalar üreten Gamze Muş, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde işlerini geliştirerek kendi işinin patronu oldu. 3 kişiye iş imkanı sunan Muş, hazırladığı ürünleri de Avrupa ülkelerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yozgat’ta internette gördüğü ve kızı için satın almak istediği tütü elbiseyi kendi yapmaya karar veren 28 yaşındaki Gamze Muş, merak sardığı tütü ve keçeden süs eşyalarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Süs eşyalarına gösterilen ilgiden sonra işleri büyütmeye karar veren ve aldığı kredi ile SNS makinesi edinen Muş, keçe, deri ve kadifeden duvar süsleri, masa ve sehpa örtüleri ile magnet hazırlamaya başladı. Bu ürünleri sosyal medya hesabı aracılığıyla hem ülke içine hem de ülke dışına gönderen Muş, aile ve ülke ekonomisine de katkı sunmaya başladı. Küçük bir atölye ile başladığı işini geliştirerek ürünlerini pazarlayabileceği satış noktası da açan Muş, yanında 3 işçi çalıştırarak can sıkıntısıyla başladığı işin patronu olarak yoluna devam ediyor.

Gamze Muş’un yanında çalışan Yurdagül Gencel, “2 senedir burada çalışıyorum, tavsiye ettiler geldim. Çok memnunum. Keçe, deri, kadife üzerine süs eşyaları yapıyoruz. İşimi çok seviyorum” dedi.

Ev hanımıyken kendi işinin patronu olduğunu söyleyen Gamze Muş da, “Ev hanımıydım, interneti kullanıyordum. Kızıma etek gördüm etek yaptım. Makine kullanmadan. Daha sonra çevremde bu çok beğenildi. İsteyenler oldu onlara yaptım verdim. Daha sonra sayfa kurdum işler daha da ilerledi. Sonra KOSGEB’den 50 bin lira destek alarak açılışımız yaptık. Daha sonra geri ödemeli 25 bin lira destek aldım. İki tane SNS lazer kesim makinesi aldım. Sonrasında 2 sene boyunca eleman çalıştırdım 3 tane. Bu 3. senem ve şu an ben yeni bir iş yeri açtım” şeklinde konuştu.

Ürettikleri ürünleri birçok ülkeye ihraç ettiğini de söyleyen Muş, “Türkiye’nin her yerine ülke dışına dahi satış yapıyorum. Azerbaycan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa bu ülkelere gönderiyoruz. İlk önce hobi olarak başladım şu an kendi işimin patronuyum. Sigortalı olarak 3 kişiye iş veriyorum. Ev de çalışan olarak 25 kişilik bir ekibim var. Haftalık, aylık olarak ödemelerini yapmaktayız. Biz 6 kişilik keçe takımları, yemek sofra sunumları, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi günler için süs eşyaları, magnetler yapıyoruz. SNS makinemin birinde keçe Amerikan servis üretimi yapıyoruz, bir tanesinde ise kadife, deri servisleri üretiyoruz. Kişiye özel çalışmalarımız var. Satışlarımızı online olarak Türkiye ve yurt dışına gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ev kadınlarına da seslenen Muş, “Evde boş durmak yerine çalışabilirler, aile ekonomilerine destek sağlayabilirler, kendilerine güvenleri gelir” dedi.