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  4. Ev hanımıydı Youtuber oldu! Köyünün lezzetlerini dünyayla paylaşıyor

Ev hanımıydı Youtuber oldu! Köyünün lezzetlerini dünyayla paylaşıyor

20.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta hayatını sürdüren Nurcan Bilik, ev hanımıyken Youtuber oldu. Çok sayıda abonesi bulunan Bilik, hesabından tüm dünyayla köyünün lezzetlerini paylaşıyor.

Pandemi döneminde evde kapalı kalan insanlar eğlenceli içeriklere yönelirken, köy hayatı temalı videolar da izleme tercihlerinde önemli bir yer tuttu. Bunu fark eden Youtube içerik oluşturucuları da bu konuya yöneldi. Aile bütçesine destek olmak ve kendisine bir uğraş bulmak amacıyla ev hanımıyken 4 yıl önce Youtuber olan ve yemek tarifleri ve aile konulu paylaşımlar yapan Nurcan Bilik de bu dönemde köye taşındı. Yaklaşık 365 bin abonesi bulunan Bilik Ailesi kanalından eşinin köyü Erfelek Kaldırayak’ın lezzetlerini dünyayla paylaşmaya başlayan Bilik, doğada ateşin üzerinde yaptığı yemekleri paylaşıyor. Bununla beraber kimi zaman meyve ve ot toplayan Bilik, kimi zaman bahçe işleriyle uğraşıyor.

"İNSANLARLA ETKİLEŞİMDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Nurcan Bilik, “Ev hanımlığından Youtube’a geçiş yaptım. 4 yıldır bu işi aktif olarak yapıyorum. Yemeklerim şu anda güzel bir beğeni aldı. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum ve 365 bin abonelik güzel bir Youtube ailemiz var. İnsanlarla etkileşim halinde olmak, onlarla yemekler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak ve sürekli bir diyalog içerisinde olmak çok güzel bir duygu. Eleştiriler de alıyoruz, güzel yorumlar da alıyoruz. Eleştiriler doğrultusunda da kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bilik ailesi olarak biz evde olan malzemelerle insanların yapabileceği her daim tarifler üretmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle de insanlar artık şehir hayatından daha çok köylere kaçmaya çalışıyorlar. Biz de köyde böyle güzel bir yerimiz olduğu için uzaklaşalım istedik. Bu aralar doğa içinde, köy içinde yaşamaya ve bu tür videolar çekmeye başladık” dedi.

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"GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Pandeminin insanların izleme tercihlerini değiştirdiğini anlatan Bilik, “Eşimin memleketindeyim. Kaldırayak köyündeyiz. Köyde bulunan ahşap evde köy hayatı, günlük vloglar gibi videolar üretmeye başladık. İnsanlar artık pandemi sürecinde çok evde kaldılar. İlk başta yemek yeme kültürü biraz arttı. Evde ekmekler yapma vs. ama bir dönemden sonra bundan sıkıldılar, çünkü çalışan insanlar evde durmaya alışık olmadıkları için kiloya da alışık değiller. Obezite arttı. Şimdi insanlar daha çok yemek dışı videolar, kendilerini mutlu hissedebilecekleri eğlenceli içerikler izlemeyi tercih ediyorlar. Biz de onların bu isteklerini karşılamak için doğada güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. İnsanların şehir hayatında elde edemedikleri nimetleri biz burada Youtube yoluyla onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Güzel de geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

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İHA

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