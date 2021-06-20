Ev hanımıydı Youtuber oldu! Köyünün lezzetlerini dünyayla paylaşıyor

Pandemi döneminde evde kapalı kalan insanlar eğlenceli içeriklere yönelirken, köy hayatı temalı videolar da izleme tercihlerinde önemli bir yer tuttu. Bunu fark eden Youtube içerik oluşturucuları da bu konuya yöneldi. Aile bütçesine destek olmak ve kendisine bir uğraş bulmak amacıyla ev hanımıyken 4 yıl önce Youtuber olan ve yemek tarifleri ve aile konulu paylaşımlar yapan Nurcan Bilik de bu dönemde köye taşındı. Yaklaşık 365 bin abonesi bulunan Bilik Ailesi kanalından eşinin köyü Erfelek Kaldırayak’ın lezzetlerini dünyayla paylaşmaya başlayan Bilik, doğada ateşin üzerinde yaptığı yemekleri paylaşıyor. Bununla beraber kimi zaman meyve ve ot toplayan Bilik, kimi zaman bahçe işleriyle uğraşıyor.

"İNSANLARLA ETKİLEŞİMDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Nurcan Bilik, “Ev hanımlığından Youtube’a geçiş yaptım. 4 yıldır bu işi aktif olarak yapıyorum. Yemeklerim şu anda güzel bir beğeni aldı. İnsanlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum ve 365 bin abonelik güzel bir Youtube ailemiz var. İnsanlarla etkileşim halinde olmak, onlarla yemekler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak ve sürekli bir diyalog içerisinde olmak çok güzel bir duygu. Eleştiriler de alıyoruz, güzel yorumlar da alıyoruz. Eleştiriler doğrultusunda da kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bilik ailesi olarak biz evde olan malzemelerle insanların yapabileceği her daim tarifler üretmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle de insanlar artık şehir hayatından daha çok köylere kaçmaya çalışıyorlar. Biz de köyde böyle güzel bir yerimiz olduğu için uzaklaşalım istedik. Bu aralar doğa içinde, köy içinde yaşamaya ve bu tür videolar çekmeye başladık” dedi.