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Ev Hanımları Derneği'ni kurdu, projeleriyle kadınlara öncü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

 SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde ev kadını Saniye Şen (56), sıfırdan kurup başkanlığını da üstlendiği 'Çarşamba Ev Hanımları Derneği' ile kadınlara öncülük ediyor. Kadınlar için girişimlerde bulunarak proje üreterek kurslar düzenleyen Şen, anne ve çocuk sağlığı temalı ‘Uzatılan her el kadın için bir nefes’ projesinin ardından, köy kadınlarının sorunlarının yanı sıra şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında da proje hazırlığı içerisinde oldukları belirtti.

Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde ev kadını Saniye Şen (56), sıfırdan kurup başkanlığını da üstlendiği 'Çarşamba Ev Hanımları Derneği' ile kadınlara öncülük ediyor. Kadınlar için girişimlerde bulunarak proje üreterek kurslar düzenleyen Şen, anne ve çocuk sağlığı temalı ‘Uzatılan her el kadın için bir nefes’ projesinin ardından, köy kadınlarının sorunlarının yanı sıra şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında da proje hazırlığı içerisinde oldukları belirtti.

Kentte 660 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği'nin başkanı Saniye Şen, 2013 yılında ilçeye özgü 8 köşe kasketi orijinal şekline uygun minyatür olarak tasarladı. Şen, ardından 2015'te Türk Patent Enstitüsü'ne başvurup, tasarım tescil belgesi aldı. Saniye Şen, yöreye ait 'Biber Tuzu'nun patentini almak için de 2016 Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Ayrıca dernek üyesi kadınların 'Biber Tuzu'nu bir marka altında üretip, satmasını sağlamak için marka tescili de yaptırdı.

Kadınlar için sürekli girişimlerde bulunarak kurslar düzenleyen Şen, son olarak da anne ve çocuk sağlığı temalı ‘Uzatılan her el kadın için bir nefes’ projesini hazırlayıp İçişleri Bakanlığı’na sundu. Bakanlık destekli proje kapsamında kadınlara kurs verilerek, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler verilecek. Yaklaşık bir ay önce başlayan proje, 1 yıl boyunca da sürecek.

'PROJELERİMİZ SÜRECEK'

Dernek olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Şen, uyuşturucuyla mücadele konusunda da proje hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Şen, "İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum, projede kadınlarımıza bilgisayar gönderdiler, masalarımızı, sandalyelerimizi gönderdiler. İnşallah biz burada 'üretim yaparız' diye düşünüyoruz. Üretim yaparsak, en azından burada kadınlar kazanır. 'Görünmez olan kadılarımız bir gün görünür' diye düşünüyoruz. Projemiz bir yıl boyunca devam edecek. Bundan sonraki projemizde şiddete yönelik, köylerdeki kadınların sorunlarına yönelik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Bu projemiz bittikten sonra da inşallah bu adımı atacağız. Bizler vazgeçmedik, var olduğumuz sürece ben kendimi bunlara adadım" dedi.

'DERNEK KADINLARIN UFKUNU DEĞİŞTİRDİ'

Derneğe 6-7 yıldır geldiğini ve bir yıldır burada el sanatları kursu verdiğini dile getiren Ayşe Taşhan ise, “Saniye Hanım'ın biz kadınlara çok katkıları var. Biz burada bir şeyler öğrenelim diye uğraşıyor. Biz kadınlar olarak ondan çok memnunuz. Bize, kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğretti. Çünkü kadınlar buna çok alışık değildi. Şimdi herkes çalışıp bir şeyler yapmak istiyor. Bu dernek, bütün kadınların ufkunu değiştirdi. Buraya gelip katılan kadınlarda çok değişimler oluyor. Saniye Hanım bizim için çok çabalıyor” diye konuştu.

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