Ev Hanımları Derneği'ni kurdu, projeleriyle kadınlara öncü oldu

Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde ev kadını Saniye Şen (56), sıfırdan kurup başkanlığını da üstlendiği 'Çarşamba Ev Hanımları Derneği' ile kadınlara öncülük ediyor. Kadınlar için girişimlerde bulunarak proje üreterek kurslar düzenleyen Şen, anne ve çocuk sağlığı temalı ‘Uzatılan her el kadın için bir nefes’ projesinin ardından, köy kadınlarının sorunlarının yanı sıra şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında da proje hazırlığı içerisinde oldukları belirtti.

Kentte 660 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği'nin başkanı Saniye Şen, 2013 yılında ilçeye özgü 8 köşe kasketi orijinal şekline uygun minyatür olarak tasarladı. Şen, ardından 2015'te Türk Patent Enstitüsü'ne başvurup, tasarım tescil belgesi aldı. Saniye Şen, yöreye ait 'Biber Tuzu'nun patentini almak için de 2016 Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Ayrıca dernek üyesi kadınların 'Biber Tuzu'nu bir marka altında üretip, satmasını sağlamak için marka tescili de yaptırdı.

Kadınlar için sürekli girişimlerde bulunarak kurslar düzenleyen Şen, son olarak da anne ve çocuk sağlığı temalı ‘Uzatılan her el kadın için bir nefes’ projesini hazırlayıp İçişleri Bakanlığı’na sundu. Bakanlık destekli proje kapsamında kadınlara kurs verilerek, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler verilecek. Yaklaşık bir ay önce başlayan proje, 1 yıl boyunca da sürecek.