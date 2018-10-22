Ev hanımları sakatlık ve ağrılardan korunmak için ne yapmalı?

Dünyanın en zor işlerinden biri de ev hanımlığı olarak gösteriliyor. Ağır ev işleri, sürekli ayakta durmak ve iş yapılırken yapılan basit hatalar ise ev kadınlarının sağlığını tehlikeye atıyor. Bu ağır işler, duruş bozuklukları, boyun, sırt ve bel ağrıları, bel boyun fıtıkları, menüsküs yırtıkları ve kalça ağrıları gibi birçok hastalığı tetikliyor. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, ev kadınlarına iş yaparken dikkate almaları gereken önerilerde bulundu. HER İKİ EV HANIMIINDAN BİRİ BU TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA



Ağır ev işi yapan kadınların yaklaşık %60’ı her yıl kas iskelet sistemi ağrıları nedeni ile günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma hatta sakatlıklar yaşamaktadır. Sürekli ağır iş yapan kadınlarda kas iskelet sisteminde zamanla artan dejenerasyon nedeni ile kasları, tendonları, bağları, eklemleri, çevre sinir yapılarını ve dolaşımı etkileyen bir dizi hastalık açığa çıkmaktadır. Postür yani duruş bozuklukları Boyun, sırt ve bel ağrıları

Bel ve boyun fıtıkları Dizlerde artroz Meniskus yırtıkları, Kalça ağrıları ve kalça artrozu Omuzlarda kas yırtığı Dirseklerde tenosnovit Epikondilit Bursit El bileklerinde tenidint, Sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) El başparmaklarında artroz, Bacaklarda dolaşım yetmezliği Yaşam kalitelerini etkileyen bu hastalıklardan korunmak için risk faktörleri iyi bilinmeli, ev ortamı ergonomik olarak tasarlanmalı ve ev işleri dikkatli yapılmalıdır. BU RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!



Ev işlerinde en büyük riskler fiziksel etkenlerdir. Çok ağır ev mobilyaları, kaygan zeminler, yüksek mutfak tezgahları, alçak dolaplar, yerde olmaması gereken eşyalar, tabure, sandalye gibi yüksek platformlar risk oluşturmaktadır. Evdeki kesici ve delici aletlerin yanlış kullanımı sonucu kesikler, titreşimli ev aletlerinin uzun süreli kullanımı sonucu el, kol, parmaklarda uyuşma, ağrı, hareket kısıtlılığı, tüp ve düdüklü tencere gibi basınçlı araçların yanlış kullanılması sonucu yaşanabilecek kazalar, yangın, yanıklar, elektrikli cihazlara bağlı elektrik çarpması gibi birçok riskle karşılaşılmaktadır.

EV KADINLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN 14 MADDE



Sağlıklı bir omurga için ev işleri doğru postürde yapılmalıdır Ev işlerinde, uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmak bel ve sırt ağrılarını tetikler. Ev ortamında çalışma yüzeyleri ile aradaki mesafe 30 cm’yi geçmemelidir. Tezgahlar ve zeminler eşit mesafede yüksek olmalı, sırtın kambur olmamasına dikkat edilmelidir. Belden çok fazla öne eğilmeden çalışılmalı gövdenin çok uzakta kalmamasına dikkat edilmelidir. Vücudu en çok yaralanmalara açık hale getiren hareketler, ani dönme hareketleridir. Uzun süreli ütü yapılırken, istemsiz olarak sık sık dönme hareketi yapmamak için çalışılan yöne doğru bir adım atılmalı ya da ayaklarınızın yere tam temasını sağlayan döner bir taburede oturarak ütü yapılmalıdır. Sıkça kullanılan eşyalar dolapların göz seviyesi yüksekliğinde, kolayca erişebileceğiniz yerlerinde muhafaza edilmelidir. Perde asarken yapılan gibi ellerin başın üzerinde, dirseklerin omuzların üzerinde olduğu pozisyonlar yaralanmalara yol açar. Bunu önlemek için merdiven gibi yükseltiler kullanılmalıdır.