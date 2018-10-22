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Ev hanımları sakatlık ve ağrılardan korunmak için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ev hanımları bitmek bilmeyen ağır ev işleri ile uğraşırken farkında olmadan pek çok hastalığa davetiye çıkarıyorlar. En çok şikayet ettikleri konu ise ağrı oluyor. Çoğu zaman bedenlerini zorlayan işleri üstlenmek zorunda kalan ev hanımları iş yaparken sıklıkla sakatlık yaşayabiliyor. Ancak bazı noktalara dikkat ederek sakatlık konusunda kendilerini korumaları mümkün. İşte ev hanımlarının dikkat etmesi gereken 14 nokta...

Ev hanımları sakatlık ve ağrılardan korunmak için ne yapmalı?

Dünyanın en zor işlerinden biri de ev hanımlığı olarak gösteriliyor. Ağır ev işleri, sürekli ayakta durmak ve iş yapılırken yapılan basit hatalar ise ev kadınlarının sağlığını tehlikeye atıyor. Bu ağır işler, duruş bozuklukları, boyun, sırt ve bel ağrıları, bel boyun fıtıkları, menüsküs yırtıkları ve kalça ağrıları gibi birçok hastalığı tetikliyor. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, ev kadınlarına iş yaparken dikkate almaları gereken önerilerde bulundu.

HER İKİ EV HANIMIINDAN BİRİ BU TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Ağır ev işi yapan kadınların yaklaşık %60’ı her yıl kas iskelet sistemi ağrıları nedeni ile günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma hatta sakatlıklar yaşamaktadır. Sürekli ağır iş yapan kadınlarda kas iskelet sisteminde zamanla artan dejenerasyon nedeni ile kasları, tendonları, bağları, eklemleri, çevre sinir yapılarını ve dolaşımı etkileyen bir dizi hastalık açığa çıkmaktadır.

Postür yani duruş bozuklukları

Boyun, sırt ve bel ağrıları

Bel ve boyun fıtıkları

Dizlerde artroz

Meniskus yırtıkları,

Kalça ağrıları ve kalça artrozu

Omuzlarda kas yırtığı

Dirseklerde tenosnovit

Epikondilit

Bursit

El bileklerinde tenidint,

Sinir sıkışması (karpal tünel sendromu)

El başparmaklarında artroz,

Bacaklarda dolaşım yetmezliği

Yaşam kalitelerini etkileyen bu hastalıklardan korunmak için risk faktörleri iyi bilinmeli, ev ortamı ergonomik olarak tasarlanmalı ve ev işleri dikkatli yapılmalıdır.

BU RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

Ev işlerinde en büyük riskler fiziksel etkenlerdir. Çok ağır ev mobilyaları, kaygan zeminler, yüksek mutfak tezgahları, alçak dolaplar, yerde olmaması gereken eşyalar, tabure, sandalye gibi yüksek platformlar risk oluşturmaktadır. Evdeki kesici ve delici aletlerin yanlış kullanımı sonucu kesikler, titreşimli ev aletlerinin uzun süreli kullanımı sonucu el, kol, parmaklarda uyuşma, ağrı, hareket kısıtlılığı, tüp ve düdüklü tencere gibi basınçlı araçların yanlış kullanılması sonucu yaşanabilecek kazalar, yangın, yanıklar, elektrikli cihazlara bağlı elektrik çarpması gibi birçok riskle karşılaşılmaktadır.

EV KADINLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN 14 MADDE

Sağlıklı bir omurga için ev işleri doğru postürde yapılmalıdır

Ev işlerinde, uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmak bel ve sırt ağrılarını tetikler.

Ev ortamında çalışma yüzeyleri ile aradaki mesafe 30 cm’yi geçmemelidir.

Tezgahlar ve zeminler eşit mesafede yüksek olmalı, sırtın kambur olmamasına dikkat edilmelidir.

Belden çok fazla öne eğilmeden çalışılmalı gövdenin çok uzakta kalmamasına dikkat edilmelidir.

Vücudu en çok yaralanmalara açık hale getiren hareketler, ani dönme hareketleridir. Uzun süreli ütü yapılırken, istemsiz olarak sık sık dönme hareketi yapmamak için çalışılan yöne doğru bir adım atılmalı ya da ayaklarınızın yere tam temasını sağlayan döner bir taburede oturarak ütü yapılmalıdır.

Sıkça kullanılan eşyalar dolapların göz seviyesi yüksekliğinde, kolayca erişebileceğiniz yerlerinde muhafaza edilmelidir.

Perde asarken yapılan gibi ellerin başın üzerinde, dirseklerin omuzların üzerinde olduğu pozisyonlar yaralanmalara yol açar. Bunu önlemek için merdiven gibi yükseltiler kullanılmalıdır.

Çamaşırlar, bel çukurunuzu artırmadan, hafifçe öne doğru eğilerek asılmalıdır.

Yer silme dizlerin üzerinde yapılmamalı, uzun saplı bir temizlik aparatı kullanılmalıdır.

Elektrik süpürgesinin sapı, kolunuzun dirsekten 15 derece bükük olacak şekilde uzun olmalıdır.

Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanılmalı ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak koyulmalıdır. Bu süre boyunca tek dizin üzerinde değişimli olarak durulmalıdır.

Alışveriş çantalarını iki kola eşit olarak bölüştürülmeli, çok ağır yükler için alışveriş arabası kullanılmalıdır.

Ev işleri sırasında mutlaka dinlenme molası verilmeli, Her 50 dakikada bir 10 dakika dinlenilmelidir.

GEÇMEYEN AĞRILARINIZ VARSA UZMANA BAŞVURMAKTA GECİKMEYİN

Yaşanan şikayetleriniz arasında; dinlenmekle geçmeyen bel-boyun sırt ağrısı, kollarda, bacaklarda kuvvet kaybı, uyuşma, dizlerde ağrı, şişme ve yanma hissi, elleri sık sık sallama ihtiyacı, kavanozları ve kapı kollarını açmada zorlanma, omuz ağrısı, hareketlerde kısıtlılık, kronik yorgunluk ve halsizlik varsa mutlaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına başvurulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı sakatlık sağlık

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