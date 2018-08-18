Ev hanımlarının kışlık hazırlama telaşı başladı

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Yöresel tatlarıyla öne çıkan ve UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da ev hanımları, kışın tüketecekleri salçadan turşuya, konserveden reçele kadar çeşitli ürünleri imece usulüyle hazırlıyor.
Sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında taze ürünü uygun fiyata bulma imkanına sahip olan kadınlar, bu avantajı iyi değerlendirmek için hummalı bir çalışma içerisine giriyor.
Kış hazırlıklarına başlayan Hataylı kadınlar, birbirlerine destek olarak imece usulü yaptıkları çalışmalarla evlerinin eksiklerini gideriyor.
Kadınların en çok emek sarf ettiği alanların başında ise salça yapımı geliyor. Ağustos ayında tarlalardan toplanan kırmızı biberler, geleneksel yöntemlerle salçaya dönüştürülüyor. Her gün bir evde toplanan kadınlar, temizledikleri biberleri öncelikle evlerin damlarında kurutuyor daha sonra ise özel makinelerde çekerek istedikleri kıvamı elde ediyor.
Yaptıkları üretimle evlerinin bir yıllık salça ihtiyacını karşılayan kadınlar, yardımlaşarak meşakkatli bir iş olan bu süreci kolay hale getiriyor.
Hassa ilçesinde de kadınlar topladıkları incirleri maharetli elleriyle uzun uğraşların ardından reçel yapıyor. Büyük kazanlarda odun ateşinde kıvama gelene kadar pişirilerek elde edilen incir reçelleri kavanozlara konularak tüketilecek güne kadar saklanıyor.
Bahçelerinden topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, yaptıkları konserveleri de cam kavanozlara koyarak kış aylarına kadar muhafaza ediyor.
Evli ve 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Fadıma Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incir reçeli yapımının zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.
Yaptıkları incir reçelinin fabrikasyon olarak üretilen reçellere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu belirten Kılınç, şöyle devam etti:
"Sabahın erken saatlerinde bağlara giderek merdiven yardımıyla incirleri topluyoruz. Topladığımız incirleri temizleyerek makine yardımıyla parçalıyoruz. Her iki kilogram incire bir kilogram olacak şekilde şeker ilave ediyoruz. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Daha sonra büyük kazanda odun ateşinde pişiriyoruz. Yaptığımız reçeller sofraları süslemenin yanı sıra pastalar üzerinde krema olarak da tercih ediliyor. Ama en önemli özelliği de yaş kaşık vurulmadığı takdirde uzun süre dayanması. İki yıl yine dayanır, bir şey olmaz."
Semiha Gökçe de kış için biber salçası yaptıklarını aktararak, yardımlaşarak yaptıkları hazırlıklarla ev ekonomisine de katkı sağladıklarını kaydetti.
Neslihan Karakaya ise evlerinin bir yıllık ihtiyaçlarını mevsiminde toplayarak imece usulüyle hazır hale getirdiklerini söyledi.
Domates ve biber salçalarının yanı sıra çeşitli ürünlerden de konserveler yaptıklarını da anlatan Karakaya, "Böylelikle yıl boyunca katkısız ve doğal ürünlerle besleniyoruz. Kışlıkları hazırlarken hem yardımlaşıyoruz hem dertleşiyoruz. Bu ürünler sayesinde kışa hazır giriyoruz." dedi.
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