Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

Adana’da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu.

Edinilen belgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Doğan U. bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezası aldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise eve gelen F.Y. isimli bir kişi Doğan U. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y., Doğan U.’yu tabancayla kafasından vurup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

