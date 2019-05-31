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Ev hapsindeki iş adamına 5 yaşındaki çocuğunun önünde infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

İzmir’deki organize suç örgütü davası sanıklarından ev hapsindeki Ahmet Kurtuluş’un 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde infaz edildiği ortaya çıktı.İzmir 3.

İzmir’deki organize suç örgütü davası sanıklarından ev hapsindeki Ahmet Kurtuluş’un 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde infaz edildiği ortaya çıktı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 7’si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında sanıklar arasında bulunan ve elektronik kelepçeyle hapiste bulunduğu evinde silahlı saldırıyla öldürülen Ahmet Kurtuluş’la ilgili şok detaylar ortaya çıktı.
Polis kılığında siteye gelen şüphelinin güvenliğe "Denetimli Serbestlik Bürosundan geliyorum" dediği öğrenildi. Polis kılığına giren şüpheli, eşi ve kız çocuğu alışverişe giden ve evde 5 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte olan Ahmet Kurtuluş’tan kimlik istedi. Bunun üzerine yatak odasına giden Kurtuluş’u takip eden şüpheli, burada tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. 1’i başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Ahmet Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şoke olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti” dedi.

Cenaze ikindi vakti
Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

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