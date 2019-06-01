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Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında yer alan iş insanı Ahmet Kurtuluş'u elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak, öldürülen Y.T., Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı 

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında yer alan iş insanı Ahmet Kurtuluş'u elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak, öldürülen Y.T., Karabağlar ilçesinde yakalandı. Y.T.'nin olayda kullandığı 9 milimetrelik tabanca, Alsancak'ta gömdüğü yerde bulundu. Y.T.'ye yardım eden 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında bulunan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş(41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, geçen perşembe günü polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.
Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, terör, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet bürodan oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Özel ekip, bugün saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Karabağlar ve Bornova'daki 3 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Karabağlar'daki baskında Ahmet Kurtuluş'u vurarak öldüren Y.T. saklandığı evde yakalandı.
OLAYDA KULLANILAN TABANCA DA BULUNDU
Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda cinayette kullandığı tabancayı Alsancak'ta bir yere gömdüğünü söyledi. 9 milimetrelik tabanca, olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılarak, kriminal incelemeye alındı.
Özel ekip, Y.T.'ye yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 4 şüpheliyi de Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polisin araştırmasını derinleştirerek, sürdürdüğü öğrenildi.

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