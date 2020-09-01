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Ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının olaydan bir gün önce arkadaşının babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi.
Olay, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gece saatlerinde gelen E.D, tabanca ile Şensoy’a 3 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs evden hızla çıkarak kendisini kapının önünde bekleyen bir arabaya bindi. E.D. ve aracı kullanılan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan araç Sakarya’nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı arkadaşı çıktı
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Başiskele Jandarma Komutanlığına getirildi. Cinayet zanlısı E.D.’nin Şensoy ile arkadaş olduğu ve 1 gün önce Şensoy’un babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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