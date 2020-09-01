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Ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran saldırganların kaçma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran şahısların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Başiskele ev hapsindeki vatandaşa kurşun yağdıran şahısların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.

Sağlık durumu kritik
Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce, Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların kaçma anı kamerada
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma ekiplerinin takibi sonrasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahısların kaçma anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birisinin arabada beklediği, Şensoy’u vuran diğer şahsın da binadan koşarak arabaya bindiği görülüyor. Şahıslar daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaşıyor.

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