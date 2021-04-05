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Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!

05.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün'deki darbe girişimi iddiasıyla evinde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza'nın yeni ses kaydı paylaşıldı.

Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!

Ürdün'de darbe girişimi iddiaları gerekçe gösterilerek evhapsinde olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'den açıklama geldi.

Reuters ajansının aktardığına göre muhalefetin yayınladığı ses kaydında Prens Hamza dış dünya ile temas kurmaması yönündeki emirlere uymayacağını söyledi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada 41 yaşındaki eski Veliaht Prens Hamza "Şu anda adım atıp gerginliği tırmandırmak istemiyorum ama 'Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın, sadece ailenle görüşebilirsin' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" ifadesini kullandı.

Prens Hamza, BBC'ye yolladığı videosunda da herhangi bir komploda yer almadığını, evhapsi kararının doğrudan ülkenin en üst askeri figürü olan Genelkurmay Başkanı Yusuf el Huneyti tarafından verildiğini söylemişti. Prens Hamza, "Silahlı kuvvetlerin başındaki kişinin gelip bunu söylemesi, nasıl desem, biraz... Bana kalırsa bu kabul edilemez" demişti.

Ürdün hükümetinin dünkü açıklamasında komplonun hayata geçirilmesi öncesi belli iletişimlerin Ürdün istihbarat servisleri tarafından yakalandığı ve bununla ilgili 14 kişinin evhapsine konulduğu aktarılmıştı.

Buna göre 'bir süredir gözetlenen eski Veliaht Prens Hamza, yabancı ülkelerle Ürdün'ü istikrarsızlaştırma konusunda temas içinde bulunuyordu'. Açıklamada Prens Hamza'nın 'yabancı ajanlarla ulusal güvenliğe zarar vermeye yönelik adımların zamanlaması konusunda iletişimde bulunduğunun saptandığı' iddia edildi.

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Ürdün

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