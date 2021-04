Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!

Ürdün'de darbe girişimi iddiaları gerekçe gösterilerek evhapsinde olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'den açıklama geldi.

Reuters ajansının aktardığına göre muhalefetin yayınladığı ses kaydında Prens Hamza dış dünya ile temas kurmaması yönündeki emirlere uymayacağını söyledi.

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada 41 yaşındaki eski Veliaht Prens Hamza "Şu anda adım atıp gerginliği tırmandırmak istemiyorum ama 'Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın, sadece ailenle görüşebilirsin' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" ifadesini kullandı.

From effective house arrest, Jordan's Prince Hamzah bin Hussein sent a video clip to the BBC giving his version of a dramatic last few hours in which he has been implicated in an alleged coup attempthttps://t.co/UbR8kTEELX