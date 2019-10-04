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Ev hapsinden kaçıp kapkaç yapan şahıstan ilginç çıkış: "Anana sor"

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Mersin’de ev hapsinden kaçarak, dere kenarında bekleyen adamın parasını ve özel eşyalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir kişi, polislerin titiz çalışması sonucunda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuruda bulunan müşteki S.D., 29 Eylül’de Müftü Deresi üzerinde yürüdüğü sırada bir erkek şahsın yanına gelerek biraz sohbet ettiğini, ardından içinde 711 lira para ile özel eşyalarının olduğu poşeti elinden çekip alarak kaçtığını söyleyerek, şikayetçi oldu.

Ev hapsinden kaçıp kapkaç yapan şahıstan ilginç çıkış: "Anana sor"

Mersin’de ev hapsinden kaçarak, dere kenarında bekleyen adamın parasını ve özel eşyalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir kişi, polislerin titiz çalışması sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuruda bulunan müşteki S.D., 29 Eylül’de Müftü Deresi üzerinde yürüdüğü sırada bir erkek şahsın yanına gelerek biraz sohbet ettiğini, ardından içinde 711 lira para ile özel eşyalarının olduğu poşeti elinden çekip alarak kaçtığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda şüphelinin daha önce de aynı suçtan birçok kaydı bulunan E.H. olduğu, şahsın şu anda ev hapsi cezasında bulunduğu belirlendi. 2 gün önce yapılan operasyonda yakalanan şahıs, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.H., adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin "ev hapsinden neden kaçtınız" sorusuna "ne kaçması" diye cevap veren şüpheli, "kapkaç yapmadın mı" sorusuna da "anana sor, anan iyi bilir" diye cevap verdi.

Ev hapsinden kaçıp kapkaç yapan şahıstan ilginç çıkış:

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