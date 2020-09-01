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Ev hapsindeyken silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ev hapsindeyken evine gelen şahısların silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralanan Kaan Şensoy hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Başiskele ev hapsindeyken evine gelen şahısların silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralanan Kaan Şensoy hayatını kaybetti. Acılı baba, sabah polise giderek oğlunun tehdit edildiğini söylediğini dile getirdi.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şensoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polise tehdit ediliyoruz dedikten sonra öldürüldü
Yaşanan olay sonrasında konuşan Şensoy’un acılı babası İsmet Şensoy, “Oğlumla en son bu sabah görüştüm. O herkese yardım eder. Arkadaşlarına para göndermemi söyledi. Oğlum fakir babası bir çocuktur. Eski eşi Kaan’ı başka telefonlardan aradı diye şikayet edip, oğlumu 90 gün cezaevinde tuttu. Daha sonra tekrar tehdit etti diye evde kelepçe hapsine aldırdılar. Ben bunların tehditlerini, tetikçi tutuklarını bildiğim için savcılığa şikayet verdim. Savcılık da cezaevinden koruma eşliğinde oğlumu çıkartıp eve teslim etti. Bu sabah saat 10.00’de polis merkezine giderek oğlum tehdit ediliyor önlem alın dedim. Ama bunlar önlem almadılar, jandarma bölgesinde diye jandarmaya gönderdiler. Oğlumun katili Ulugün ve Ulusoy ailesidir. Vuran tetikçidir zaten. Ben jandarmaya gitmeden olay oldu” dedi.

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