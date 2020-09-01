Ev hapsindeyken silahlı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ev hapsindeyken evine gelen şahısların silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralanan Kaan Şensoy hayatını kaybetti. Acılı baba, sabah polise giderek oğlunun tehdit edildiğini söylediğini dile getirdi.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy isimli vatandaş, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, Şensoy’a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şensoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.