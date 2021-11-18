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  4. Ev hediyesi arayanların derdine derman olacak 100 TL altı öneriler

Ev hediyesi arayanların derdine derman olacak 100 TL altı öneriler

17.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster ailenizden biri olsun ister bir arkadaşınız, yeni taşınan sevdiklerinize ev hediyesi seçmek her zaman zor ve kafa karıştırıcı bir iş olur. Bu alışverişi sizler adına daha kolay ve keyifli hale getirmek için hem cebinizden eksiltmeyecek hem de sevdiklerinizin eksiklerini tamamlayacak, kullanışlı ve dekoratif ev hediyesi önerilerimizle karşınızdayız!

Ev hediyesi arayanların derdine derman olacak 100 TL altı öneriler

Alışverişe çıktığınızda ev hediyesi seçmenin sandığınız kadar kolay olamadığını anlarsınız. Karşınızdakinin neye ihtiyacı var? Sizin beğendiğiniz ürünler ya karşınızdakinin ev dekorasyonuna uymazsa? Peki ya seçtiğiniz ürün bir başkası veya ev sahibi tarafından önceden alınmışsa? Sizleri tüm bu sorulardan kurtaracak, her bütçeye ve dekorasyona uygun, evde 2 tane olsa da seve seve kullanılacak ev hediyesi önerilerimizi kaçırmayın deriz!

1. Eve attığınız ilk adım pozitif olsun

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Sevdiklerinizin yeni evlerine her girişlerinde hem pozitif hissetmelerini sağlayacak hem de onlara sizi hatırlatacak bir ev hediyesine ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise Gravel makasının bu sevimli ve dekoratif paspasını mutlaka incelemenizi öneriyoruz. 3D baskı tekniği sayesinde canlı renklerle basılmış bu paspas canlı sağlığına zararlı hiçbir madde içermediği için yalnızca kapı önünde değil, banyo veya mutfakta kullanım için de ideal. Makinede yıkanabilir olduğu için temizliği gayet kolay olan bu ürün, hem şık hem sevimli tasarımıyla ev ziyaretine gelen tüm misafirlerin beğenisini kazanacak diye düşünüyoruz.

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2. Yeni ev, yeni adres

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Yeni bir eve taşınmak demek; bir süre misafirlere, sucuya, postacıya, kargocuya, kısacası eve gelecek herkese yeni adresi anlatmak demek. Bu konuda sevdiklerinizin işini kolaylaştırabileceğiniz bir ev hediyesi, tabii ki kapı numarası! House2home markasının tamamen el işçiliği ile ürettiği seramik kapı numaraları, hem çok dekoratif hem çok kullanışlı. Size önceden şu bilgiyi verelim: Ürün tamamen el yapımı olduğu için markanın sayfasında gördüğünüz ürün görseli ile elinize ulaşan ürün arasında küçük renk ve ölçü farklılıkları olabilir.

Siz de sevdiklerinizi böyle bir ev hediyesi ile mutlu etmek istiyorsanız hemen tıklayın!

3. En sık kaybedilen eşyalar için...

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Ev içinde sürekli kaybettiğiniz veya dışarı çıkarken sürekli evde unuttuğunuz küçük eşyalarınızın hep gözünüzün önünde olmasını sağlayacak çok sevimli bir tasarımla tanışmak ister misiniz? Yosemite markasının şemsiye şeklinde tasarladığı küçük askıları sayesinde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Sticker yardımıyla evinizin sokak kapısının hemen yanına yapıştırabileceğiniz rengarenk aksesuarlar; anahtar, gözlük, şemsiye, cüzdan, köpek tasması gibi eşyalarını unutmanıza izin vermeyecek gibi görünüyor.

Herkesin aklına kolay kolay gelmeyecek, dekoratif ve yaratıcı bu sevimli askılarla yeni evlerine henüz taşınmış sevdiklerinizi gülümsetmek için buraya tıklamanız yeterli.

4. Anılarınız ve notlarınız hep sizinle olsun

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Tydm markasının modern tel panosu, evin her yerinde kullanılabilir oluşu ve sade ama şık tasarımıyla sevdiklerinize almanız için ideal bir ev hediyesi. Ev içindeki her duvara ister dikey ister yatay olarak kolayca asılabilen bu pano, gözünüzün önünde olmasını istediğiniz günlük notlarınızı ve en sevdiğiniz anılarla sizleri gülümseten fotoğraflarınızı üzerine asabilmeniz için 5 adet ahşap mandal ile gönderiliyor. Sizin temin edeceğiniz kanca aparatları aracılığıyla anahtar, kulaklık veya gözlük gibi eşyaların da asılabileceği bu ürünün sevdikleriniz tarafından çok beğenileceğine eminiz.

Siz de aynı şekilde düşünüyorsanız hemen tıklayın!

5. Özellikle küçük evler için ideal!

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Küçük evlerde minimum sayıda eşya kullanıldığı hepimizin bildiği bir gerçek. Zaten az eşyaya yer olan bir alanda saksı gibi dekoratif ürünlerdense işlevsel ürünlere öncelik veriliyor. Plusaksesuar markasının tamamen el yapımı üçlü ahşap rafı tam da bu evler için tasarlanmış. İki basit kanca veya çivi ile kolayca duvara asılabilen bu raf sistemi evin zemininde yer kaplamıyor. Tamamen doğal ahşaptan üretilen, ceviz renkli bu ürünün saksılarınızla birlikte çok şık görüneceğine eminiz.

Özellikle sarmaşık bitkiler için ideal olan bu ürünün sevdiklerinizin evine yakışacağını düşünüyorsanız daha fazla vakit kaybetmeden tıklayın deriz.

6. Retro ürünlere ilgisi olan sevdikleriniz bu hediyeye bayılacak!

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"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı kalır." derler. Kırk yıl hatırı kalmasını istediğiniz sevdikleriniz için, sizleri kırk yıl geriye götürecek şahane bir hediye! Coolt markasının plak şeklindeki bardak altlıkları, evinde retro detaylar bulundurmayı seven arkadaşlarınıza almak için çok isabetli bir seçim olacak diye düşünüyoruz. Birinci sınıf vinilden üretilen bu ürün, arka tarafındaki kauçuk cam sayesinde kaymaz. Bu sayede hem bardaklarınızı kırılmaktan hem masanızı çizilmekten korur.

Leke tutmayan ve ısı yalıtımına sahip bu bardak altlıklarının sevdiklerinizin ev dekorasyon tarzına uyacağını düşünüyorsanız ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Sevdiklerinize ışıltılı geceler hediye edin

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Coverzone isimli markanın dönen gece lambasına bayılmayacak bir ev sahibi yok diye düşünüyoruz. Bulunduğunuz odayı ay ve yıldızlarla dolduran projektör lambası, hem pil hem USB ile çalışıyor. Mavi, kırmızı, yeşil ve sıcak ışık şeklinde 4 renk seçeneğine sahip bu lamba sayesinde kendinizi gökyüzünden oluşan bir yorganla örtünüyor gibi hissedeceksiniz. Işık seviyesi göz kamaştırıcı olmayan ve rahatsız etmeyen bu lambanın hem çocuklara hem de yetişkinlere masalsı geceler yaşatacağına eminiz.

Siz de sevdiklerinize farklı bir ev hediyesi almak istiyorsanız buraya tıklayarak bu ürünü kaçırmayın deriz.

8. Bu hediyeye her evde ihtiyaç var

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Evin her odasında ihtiyaç duyulan ve birbirinden çok farklı amaçlarla kullanılan dekoratif kutuların harika bir ev hediyesi olacağı konusunda bize katılacağınızı düşünüyoruz. Euro Flora isimli markanın kaliteli malzemeden üretilen ahşap kasa modeli, üzerindeki pati şekilli oymalarla evlerin en sevimli ve işlevsel dekorlarından biri olmaya aday! Mutfakta kavanozları, banyoda tuvalet kağıdı veya misafir havlularını, salonda gazeteleri veya saksıları, çocuk odasında küçük oyuncakları koyabileceğiniz bu ahşap kasanın eşyaları organize ederken evlere doğal bir şıklık katacağı kesin.

Ev sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bu ürün için "İşte benim aradığım hediye!" diyorsanız buraya tıklamanız yeterli!

9. Onu sadece şık bir saat sanmayın!

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Gplus isimli markanın şık ve modern tasarımlı masa saati, dekoratif bir saatten çok daha fazlası. Termometresi ile evin ısısını da ölçebilmesi, bu şık saati ideal bir ev hediyesi haline getiriyor. Hem pil hem USB ile çalışabilen ürün, ertelenebilir alarm özelliğine sahip. Tüm bunların yanı sıra bu mini saatin alarm sesi seçenekleri ve sesli bildirim özelliği de mevcut. Ayrıca ürünün üzerinde bulunan mini projektör sayesinde saati tavana yansıtabilirsiniz ve bu mini saatten dev bir saat görüntüsü elde edebilirsiniz.

Kendi küçük, fonksiyonları büyük bu dijital saatin sevdiklerinizin evine yakışacağını düşünüyorsanız ürünü incelemek için tıklayın!

10. Banyo ve mutfaklara şıklık getirecek bir hediye

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Bino Home Gargen adlı markanın BinoGold11 adını verdiği mutfak ve banyo düzenleyici dekoratif raf, sevdiklerinize "İşte! Tam da evde ihtiyacım olan şey!" dedirtecek gibi duruyor. Paslanmaz ve parlak ayaklar üzerinde duran raflar tamamen masif ahşaptan üretilmiş. Ayrıca ürün, suya ve neme karşı oldukça dayanıklı olduğu için banyo ve mutfak tezgahlarında kullanım için oldukça uygun. Banyoda havlu, krem, oda kokusu gibi malzemeleri mutfakta ise peçete, baharatlık gibi malzemeleri yerleştirebileceğiniz bu rafın ziyaretine gittiğiniz ev sahibini mutlu edeceğine eminiz.

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