Ev içi şiddete müdahale eden üç polis öldürüldü

Polislerin ev içi şiddet olayına müdahale etmek için eve geldiği öğrenildi.Fransa'da 48 yaşındaki bir adamın üç polisi öldürdüğü, bir polisi de yaraladığı bildirildi. Olay, Puy-de-Dôme iline bağlı bir kırsal belde olan Saint-Just'te meydana geldi.

Savcılığın Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamaya göre olay dün gece yarısı meydana geldi. Polislerin ev içinde yaşanan şiddet olayının ihbar edilmesi üzerine evin çatısına sığınan bir kadına yardım amacıyla eve geldikleri belirtildi.

Failin polisleri vurduktan sonra kaçtığı, ancak daha sonra bacağından vurularak yakalandığı kaydedildi. Fail hastaneye kaldırılırken yardım isteyen kadının ise güvenlik altına alındığı açıklandı.

Failin kaçmaya çalışırken evi de ateşe verdiği, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği de aktarıldı.

AFP / EC, HS

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