Ev internetini kullanmakta sıkıntı yaşayanlar için evin her yerine ulaşacak en iyi çeken modemler

Kablosuz modem kullananların en büyük sıkıntısı, modemden uzaklaştıkça düşen internet hızı. Hele bir de araya üst üste duvarlar, başka modem sinyalleri ve istenmeyen etkenler girdi mi evin öbür köşesinde internet tamamen yok olabilir. Bu sorunu çözmek içinse güçlü antenlere sahip, kablosuz performansı yüksek modemler tercih etmek gerekir. Peki, hiç düşündünüz mü modem nedir? Modem, servis sağlayıcıdan gelen internet sinyallerini kablolu veya kablosuz olarak cihazlara ulaştıran ara birime verilen ad. Modeminizin kablosuz internet performansı sizi pek memnun etmiyorsa evinizin internetini çok daha hızlı hâle getirecek kablosuz modem seçeneklerini buradan inceleyebilirsiniz.

1. Çekmeyen Wi-Fi derdine son: Tenda V12 AC1200 Dualband 4 Port VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router

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En iyi çeken modem seçenekleri arasında yer alan Tenda V12 AC1200 Dualband 4 Port VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router, evin uzak köşelerine ulaşamayan kablosuz internet sorununa kesin çözüm sunar. İki adet kablosuz ağ oluşturan modem, kısa mesafelerde yüksek hızlı internet için 5 Ghz frekansında internet ağı oluşturur. Bu ağ ile oyun oynamak, stream yayın yapmak veya izlemek, dosya aktarımı gerçekleştirmek çok daha rahat olur. 867 mbps'ye kadar hız sağlayan bu ağ, uzak mesafelere ulaşamayacağı için 2,4 Ghz frekansında bir ağ daha oluşturulur. Bu ağ ise modemden uzak odalarda rahat bir şekilde kullanılabilir.

2. Dört adet güçlü anten emrinize amade: Keenetic Extra DSL AC1200 Modem Router

Keenetic Extra DSL AC1200 Modem Router, büyük evlerde ve geniş alanlarda internet çekmemesi sorununa kesin çözüm sunan cihazlardan biri. 2020'nin en iyi çeken modemler listesinde yer alan cihaz, 1200 mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunar. Üzerinde yer alan dört adet tümleşik anten sayesinde evinizin vazgeçilmez nesnelerinden biri hâlini alır. Hızlı, güvenli ve kesintisiz interneti evin her yerine kablosuz olarak ulaştırmanın en temel yollarından olan cihaz; siber tehditlere karşı da güvenli bir ortam oluşturur.

3. Çift bantlı Wi-Fi Performansı: Zyxel AC1200 Kablosuz Çift Bantlı Modem Yönlendirici

"En iyi çeken modem hangisi?" denilince akla gelen ilk seçeneklerden biri olan Zyxel AC1200 Kablosuz Çift Bantlı Modem Yönlendirici, güçlü performansıyla beğenilen ürünler arasında yer alır. Wave 2 teknolojisine sahip ürün, bu sayede cihazların aynı anda yükleme ve indirme yapmasını sağlayarak internet performansını artırır. Kablosuz ağa bağlanmayı kolaylaştırarak daha hızlı bir kullanım sağlamak için 300 mbps'ye kadar indirme, 100 mbps'ye kadar da yükleme hızı sunabilir. Kullanıcı dostu yapısı ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken ürün, aynı zamanda gecikmesiz oyun akışı ve stream performansı sağlar. Size de yüksek hızlı internetin keyfini sürmek kalır!

4. Geniş kablosuz kapsama alanı arayanlara: Tp-Link Archer Vr300 Dual Bant Fiber Modem

Tp-Link Archer Vr300 Dual Bant Fiber Modem, üzerinde yer alan haricî antenleri sayesinde gelişmiş bir kapsama alanı sunar. Dört adet antenden oluşan vericiler, uzak mesafelerde bile yüksek hızlı internet hizmeti almak için birebir. Ürün, geniş kapsama alanına ek olarak birçok gelişmiş özelliğe sahip. 1200 mbps'ye varan birleşik çift bantlı kablosuz internet teknolojisi sayesinde 2.4 Ghz'de 300 Mb/s, 5 Ghz'de 867 Mb/s hıza kadar ulaşabilir. Bu sayede HD yayınlar ve oyunlar kesintisiz bir şekilde takip edilebilir.

5. Güçlü antenlere rağmen uygun fiyat: Tenda V300 4Port Kablosuz Backup Modem

Tenda V300 4Port Kablosuz Backup Modem, 2x5 dBi gücündeki antenleri sayesinde geniş alanlarda güçlü internet desteği sağlar. Bu cihaz, kablosuz ağa ulaşılamayan evler için en uygun çözümlerden biri. Rakiplerine nazaran uygun fiyatlı cihazın Wi-Fi üzerinden 300 Mb/s veri transfer hızı, kullanıcıları tatmin eden bir diğer yanı. Cihaz üzerinde yer alan bir adet WAN, bir adet IPTV Portu ise rahat kullanım için ideal. Siz de evinizin her köşesinde hızlı internetin keyfini sürmek için bu cihazı tercih edebilirsiniz.

6. Hem modem hem yönlendirici: TP-Link TD-W9970 Modem Router

2018'in en iyi çeken modemleri arasında TP-Link markalı ürünler var. TD-W9970 Modem Router, 300 mbps kablosuz hız ile yoğun çalışma ve eğlence amaçlı kullanabilir. Konferans görüşmeleri, HD video izleme ve çevrim içi oyunlar gibi çok farklı alanlarda kullanabileceğiniz cihaz; pürüzsüz ve akıcı bir internet deneyimi sağlar. Cihazın kablosuz ağı geniş ve kapsamlı olduğu kadar güvenli bir ortam oluşturur. Misafir ağı oluşturup misafirlerinizi kendi ağınızdan ayrı tutabileceğiniz gibi ebeveyn kontrolü sayesinde cihazların internete ne kadar süre bağlanabileceğini de belirleyebilirsiniz.

7. Bambaşka bir kablosuz deneyim: ASUS DSL-AC55U AC1200 ADSL/VDSL Modem

Dual bant teknolojisi ile yüksek hızlı internet hizmetinden tam olarak faydalanmanızı sağlayan ASUS DSL-AC55U AC1200 ADSL/VDSL Modem hem 2,4 Ghz hem 5 Ghz frekansında bağlantı sunar. Çevre cihazların birçoğunun 2,4 Ghz bandını tercih etmesi nedeniyle bu ağ içerisinde trafik oluşur. Bu trafikten kurtularak daha hızlı bir internet deneyimi yaşamak isteyenler için cihaz 5 Ghz ağını hizmete alır. Aynı zamanda ASUS tarafından cihaz üzerinde yapılan ince ayarlar sayesinde ürünün kapsama alanı genişler ve dinamik veri akışı daha kararlı bir şekilde gerçekleşir.

8. Kablosuz internette uçmaya hazır olun: Tp-Link Archer-vr2800 Ac2800 Vdsl/adsl Modem Route

Kablosuz interneti hızlandıracak modem önerisi istendiği anda en iyi seçeneklerden biri olan Tp-Link Archer-vr2800 Ac2800 Vdsl/adsl Modem Route tavsiye edilir. 5 Ghz frekansında 2167 mbps, 2,4 Ghz frekansında ise 600 mbps gibi ulaşılması zor değerleri sağlayan cihaz; geniş kapsama alanıyla da evde kör nokta bırakmaz. İşlemci performansıyla da dikkat çeken ürün, iki adet yardımcı işlemci sayesinde pürüzsüz ve akıcı bir internet deneyimi sunar. Mobil cihazlara yüklenebilen Tether uygulamasıyla ürünün kurulumu çok kolay.

9. Bütün internet servisleriyle tam uyumlu: DSL-AC51 DualBand Modem Router

DSL-AC51 DualBand Modem Router, bütün internet servisleriyle uyumlu olarak çalışan hızlı modem seçeneklerinden biri. Eş zamanlı olarak iki adet ağ yayabilen cihaz, 433 mbps ve 300 mbps hızlarında internet sağlayabilir. Tablet veya akıllı telefon üzerinden kolaylıkla kurulabilen cihaz, dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle gelir. VPN desteği de sağlayan cihaza uzaktan erişebilir, evinizde olmasanız bile VPN desteğinden faydalanabilirsiniz. Tamamen kullanıcı dostu olan cihaz, kablosuz ağ güvenliğinizi korumak için misafirlerinize özel Wi-Fi ağı oluşturmanıza imkân tanır.

10. Kablosuz bağlantı sorunlarına kesin çözüm: Tp-Link Archer Vr400 Modem/router

Tp-Link Archer Vr400 Modem/router, kablosuz ağ üzerinden hız sorunu yaşayanların sorunlarını kökten çözen cihazlardan biri. 1,2 mbps'ye kadar süper hızlı Wi-Fi performansı sağlayan cihaz, eş zamanlı ağ teknolojisi sayesinde iki farklı kablosuz ağ kurar. Bu sayede sürekli bağlı cihazlarla bilgisayarınız ve mobil aletlerinizi ayırmanızı sağlar. Trafiği azaltarak ve frekans değişikliği ile daha hızlı bağlantı sağlayan bu teknoloji sayesinde kablosuz ağ verimliliğiniz yükselir. Kablolu bağlantıda da yüksek hızlı internet sağlayan ürün; USB portu sayesinde ağa bağlı bütün cihazlarla dosya, fotoğraf, müzik veya yazıcı paylaşımına imkân verir.

11. Güçlü entegre antenlerle kesintisiz internet keyfi: Keenetic Omni DSL N300 Premium Modem Router

Keenetic Omni DSL N300 Premium Modem Router, üstün teknoloji sahibi yeni nesil modemler arasında yer alır. Yedeklenebilir güvenilir internet teknolojisine sahip olan cihaz, MultiWAN özelliği sayesinde aynı anda birden fazla geniş bantlı interneti destekler. Bu sayede DSL, ethernet, Wi-Fi, 3g/4g veya fiber internet seçeneklerinden modeme bağlanabilirsiniz. Kablosuz ağ üzerinde de aynı şekilde son teknolojiden faydalanan modem, 2x5 dBi antenleri sayesinde evinizde geniş ve kapsamlı bir ağ oluşturur. Güvenli bağlantı sunması sayesinde bilgi sızıntılarının önüne geçer.

12. Güçlü donanımıyla fark yaratır: Keenetic Peak DSL AC2600 Modem Router

Keenetic Peak DSL AC2600 Modem Router, güçlü donanımı ile fark yaratan modemlerden biri. 900 mhz çift çekirdekli işlemcisi ile bütün ağ problemlerini anında çözen cihaz, kablolu ve kablosuz ağ arasında hızlı veri aktarımı sağlayarak bağlantının kesintisiz bir şekilde devam etmesine olanak tanır. Ürünün üzerinde bulunan sekiz adet amplifier sayesinde kablosuz ağ sinyalleri cihaza yükseltilerek alınır ve cihazdan bu şekilde gönderilir. Böylelikle bütün cihazlarınızın kablosuz ağ performansı yükselir. Beamforming teknolojisi sayesinde kablosuz sinyal alımındaki hassasiyet artırılır.

13. Akıllı erişim teknolojisi: Tenda D305 4 Port Wifi-N 300Mbps ADSL2 USB Modem

Tenda D305 4 Port Wifi-N 300Mbps ADSL2 USB Modem, kolay kurulum imkânı için akıllı erişim teknolojisi sunan cihazların arasında yer alır. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, masaüstü bilgisayar ve oyun konsolu gibi her türlü kablolu ve kablosuz cihaz ile bağlantı kurabilen ürün; geniş ve kapsamlı bir Wi-Fi ağı kurarak evinizdeki tüm cihazların sürekli olarak online kalmasına yardımcı olur. Ürünün üzerinde bulunan dört adet anten, evinizin en köşe noktalarına dahi interneti kesintisiz bir şekilde ulaştırabilir.

14. G. Vectoring desteği sayesinde daha hızlı internet bağlantısı: Knstar Zyxel 4 Port 300 Mbps Kablosuz Modem

Knstar Zyxel 4 Port 300 Mbps Kablosuz Modem, VDSL2 ve ADSL2 arasında otomatik algılama sağlayarak pürüzsüz bir internet deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. G. Vectoring özelliği bulunan cihaz, altyapı değişikleri olmadan kapsam ve hızı arttırarak daha verimli bir şekilde internet kullanmanıza katkıda bulunur. Kablosuz ağ konusunda da yüksek performans vadeden cihaz, 300 Mbps'ye kadar kablosuz internet ağ hızı oluşturarak bağlantı sorunlarınızı kökten çözer. Böylece internet üzerinden rahatça film izleyebilir, oyun oynayabilir ve işlerinizi halledebilirsiniz.

15. Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı oluşturun: Tenda N301 Kablosuz Modem

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Tenda N301 Kablosuz Modem, küçük ama işlevsel kablosuz modemlerden biri. Güçlü ve hızlı bir kablosuz ağ kuran cihazın tek eksik yanı, günümüzde yaygın olarak tercih edilen dualband teknolojisine sahip olmaması. Buna rağmen kablosuz ağ üzerinde sağladığı geniş kontrol seçenekleri sayesinde güvenli bir ağ kurmanıza yardımcı olur. Ebeveyn kontrolüyle modeme bağlı olan cihazların internet sürelerini kısıtlayabileceğiniz gibi Client Filter, Mac Filter ve Websites Filter gibi farklı özellikleri de tercih edebilirsiniz. 300 Mbps'ye kadar internet hızı sağlayan cihaz; e-posta, sohbet, video akışları ve çevrim içi oyunlar için yeterli hızı sağlar.