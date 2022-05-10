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Ev işi yaparken ne kadar kalori yakılır?

10.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için kolları sıvayıp diyet ve spor yapmaya başladıysanız size bazı haberlerimiz var. Spor salonunda veya evde ne kadar yorgun olursanız olun antrenmanınızı tamamlayacak kadar motivasyonunuz yüksekse aynı motivasyonu ev temizliğinde de kullanabilirsiniz. Çünkü; ev süpürmek, toz almak gibi rutin ev işleri sayesinde düşündüğünüzden daha çok kalori yakabilirsiniz.

Ev işi yaparken ne kadar kalori yakılır?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), sağlıklı yaşam için haftada 150 dakika egzersiz yapılması gerektiğini tavsiye ediyor. Spor salonuna gitmek dışında ev temizliği yaparak da bu süreyi doldurabilirsiniz.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Ev işlerini yapmak aynı zamanda güç kazanmanıza, hareketliliği artırmanıza ve metabolizmanızı artırmanıza yardımcı olabilir, bu da sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabilir. Bu görevleri yerine getirmek, daha temiz bir yaşam alanı sağlamanın yanı sıra, diğer tüm günlük hareketlerinizi kolaylaştıran hareketliliğinizi korumanıza yardımcı olabilir.

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Süpürme, ortalığı toplama, camları silme, toz alma gibi rutin ev işlerini ile spor yaptığınızda yaktığınız kadar kalori yakabilirsiniz.

EVİ SÜPÜRMEK KAÇ KALORİ?

Ortalama 79 kilo olan biri yarım saat boyunca elektrik süpürgesi ile evi süpürürse 80 kalori yakabilir. Ev süpürmesi sayesinde üst vücut ve bacaklar sıkılaşabilir.

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Bacak kaslarınızı güçlendirmek için parmak uçlarınızda veya çömelme pozisyonunda evi süpürmeyi deneyebilirsiniz.

EVİ TOPLAMAK KAÇ KALORİ?

İnanılması zor olsa da odadan odaya taşıdığınız eşyalar ve koliler sayesinde çok sağlam kalori yakabilirsiniz. Örneğin; 79 kilo olan biri bir saat boyunca evi topladığında ortalama 238 kalori yakar. Eğer taşınan eşyalar daha büyük ve ağırsa bu oran 588 kaloriye kadar çıkabilir. Tekrarlayan hareketler yaparken arada esneme hareketleri yapmayı ihmal etmeyin.

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TOZ ALMAK VEYA OVALAMA KAÇ KALORİ?

Bir saat boyunca toz alırsanız, yaklaşık 159 kalori yakarsınız ve sağlığınızı olumlu yönde etkileyen daha temiz bir eviniz olur. Ancak, cam silmek gibi daha ağır iş yapıyorsanız, saatte 318–378 kalori yakarsınız.

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ÇAMAŞIR KATLAMAK KAÇ KALORİ?

79 kiloluk bir kişi için bir saat çamaşır yıkamak ve çamaşır katlamak yaklaşık 159 kalori yakar. Ön yıkamalı bir yıkayıcınız ve/veya kurutucunuz varsa, arkanızdan eğilmek yerine kıyafetlerinizi içeri ve dışarı hareket ettirmek için çömelmeyi deneyin. Ağır sepetleri kaldırırken bacaklarınızı ittiğinizden ve omuzlarınızı sabit tuttuğunuzdan emin olun.

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EV İŞİNİ ANTRENMANA ÇEVİRMENİN YOLLARI

  • Tüm görevleri yerine getirirken kaslarınızı çalıştırdığınızdan ve duruşunuzdan emin olun.
  • Eşyaları kaldırırken ve taşırken, itme ve çekme hareketleri sırasında uygun vücut mekaniklerini kullanın.
  • Uygun olmadığı sürece vücudunuza aşırı uzanmaktan veya bükülmekten kaçının.
  • Görevleri yapmak için baskın olmayan kolunuzu ve elinizi kullanın, bu da diğer tarafın dinlenmesini sağlar ve size daha dengeli bir egzersiz sağlar.
  • Alçak bir tezgahta eğilmek veya alçak eşyalara ulaşmak için eğilmek yerine çömelme pozisyonu alın.
  • Dengeyi geliştirmek ve güç kazanmak için ağırlıklı yelek ve bilek veya ayak bileği ağırlıkları gibi giyilebilir ağırlıklar kullanın.


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