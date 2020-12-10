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Ev izolasyonunda yeme alışkanlığına dikkat!

10.12.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Ev izolasyonunda yeme alışkanlığına dikkat!

Koronavirüs pandemisinde yaşanan vaka artışı sonrası ev izolasyonu yeniden hayatımızın odak noktası oldu. Evde geçirilen zamanın artmasının beslenme alışkanlıklarımızı da etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, ara öğünlere ve düzenli beslenmenin önemine vurgu yapıyor. İnsanların sürekli olarak hissettiği yeme ihtiyacını dengelemenin büyük önem taşıdığını söyleyen Işıkdemir, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Pandemi süreci başladığı günden bu yana gündelik yaşamda büyük değişikliklere neden oldu. Pek çok alanda zorunlu olarak yaşanan bu değişiklikler bireylerin yaşam standartlarını etkiliyor. Yaşanan bu değişimlerin başında beslenme alışkanlıklarının geldiği çok rahatça söylenebilir.

EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLARDA DÜZENLİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Esra Işıkdemir: ‘Salgın nedeniyle evlere kapanmalar başladığından beri beslenme alışkanlıkları da değiştir. Yaşanan süreçlerde pek çok kişi fast food tüketimi azaltarak evde sağlıklı yemekler yapmaya başladı. İnsanlar için karantina günlerinin en eğlenceli aktivitelerinden biri de yemek yapmak oldu. Bu duruma ek olarak insanlarda sürekli bir yeme içme ihtiyacı doğdu. Bu dönemde pek çok insan ara öğünü atlayarak ana öğünlerde yoğun bir yeme alışkanlığı kazanarak sağlıksız bir beslenme düzenine geçti. Bu durum beraberinde sağlıksız kilo artışlarına sebep oldu. Karantina etkisiyle stresin yoğun yaşandığı dönemlerde insanlar psikolojik olarak ilk önce buzdolabına yönelip bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyor. Bu noktada irademizi koruyarak özellikle akşamları özellikle saat 18.00’den sonra yemeyi kesmemiz gerekiyor.

KIŞ MEYVE VE SEBZELERİNİN ETKİSİ!

Uzman Diyestisyen Esra Işıkdemir Aralık ayı kış meyve ve sebzelerinin faydalarını ise şu şekilde anlatıyor. ‘Kış aylarında bağışıklığımızı güçlü tutmak bizi pek çok hastalıktan mutlaka koruyacaktır. Soğuk algınlığı ve grip ile başa çıkmak isteyen insanlar, bu aylarda C vitamini ağırlıklı beslenmek durumundadırlar.

Aralık ayı meyveleri: Ayva, Greyfurt, Kestane, Muz, Elma, Portakal, Mandalina, Nardır.

Aralık ayı sebzeleri: Karalahana, Pazı, Havuç, Balkabağı, Lahana, Yer elması, Ispanak, Kereviz, Karnabahar, Brüksel Lahanasıdır.

Aralık ayı sebzelerinde A VE C vitaminleri ön plana çıkarken ıspanak, karahalana, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de vücudun demir ihtiyacını gidermek için tüketilmesi gerekiyor. Demir emilimini artırmak için bu sebzeleri c vitamini ile tüketmekte fayda var. Nar güçlü bir antioksidan özelliği gösterirken aynı zamanda C vitamininden zengin, sindirimi kolaylaştıran pek çok faydası bulunmaktadır.

Bu sebze ve meyveleri mutlaka günde 5-6 porsiyon olacak kadar tüketmelisiniz. Meyve porsiyonunuz 1 yumruk büyüklüğünde meyve 1 porsiyon olacak şekilde günde 1-2 kez, sebze ise iki avuç içinizi dolduracak kadar sebze 1 porsiyon olacak şekilde en az 4-5 porsiyon kadar tüketilmelidir. Sebze tüketiminizi artırmak için her öğününüze renk renk salatalar ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza 3-4 yemek kaşığı kadar nar ekleyerek de antioksidan açısından zenginleştirebilirsiniz.

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