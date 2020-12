Ev izolasyonunda yeme alışkanlığına dikkat!

KIŞ MEYVE VE SEBZELERİNİN ETKİSİ!

Uzman Diyestisyen Esra Işıkdemir Aralık ayı kış meyve ve sebzelerinin faydalarını ise şu şekilde anlatıyor. ‘Kış aylarında bağışıklığımızı güçlü tutmak bizi pek çok hastalıktan mutlaka koruyacaktır. Soğuk algınlığı ve grip ile başa çıkmak isteyen insanlar, bu aylarda C vitamini ağırlıklı beslenmek durumundadırlar.

Aralık ayı meyveleri: Ayva, Greyfurt, Kestane, Muz, Elma, Portakal, Mandalina, Nardır.

Aralık ayı sebzeleri: Karalahana, Pazı, Havuç, Balkabağı, Lahana, Yer elması, Ispanak, Kereviz, Karnabahar, Brüksel Lahanasıdır.

Aralık ayı sebzelerinde A VE C vitaminleri ön plana çıkarken ıspanak, karahalana, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de vücudun demir ihtiyacını gidermek için tüketilmesi gerekiyor. Demir emilimini artırmak için bu sebzeleri c vitamini ile tüketmekte fayda var. Nar güçlü bir antioksidan özelliği gösterirken aynı zamanda C vitamininden zengin, sindirimi kolaylaştıran pek çok faydası bulunmaktadır.

Bu sebze ve meyveleri mutlaka günde 5-6 porsiyon olacak kadar tüketmelisiniz. Meyve porsiyonunuz 1 yumruk büyüklüğünde meyve 1 porsiyon olacak şekilde günde 1-2 kez, sebze ise iki avuç içinizi dolduracak kadar sebze 1 porsiyon olacak şekilde en az 4-5 porsiyon kadar tüketilmelidir. Sebze tüketiminizi artırmak için her öğününüze renk renk salatalar ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza 3-4 yemek kaşığı kadar nar ekleyerek de antioksidan açısından zenginleştirebilirsiniz.