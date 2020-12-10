Ev izolasyonunda yeme alışkanlığına dikkat!

Pandemi süreci başladığı günden bu yana gündelik yaşamda büyük değişikliklere neden oldu. Pek çok alanda zorunlu olarak yaşanan bu değişiklikler bireylerin yaşam standartlarını etkiliyor. Yaşanan bu değişimlerin başında beslenme alışkanlıklarının geldiği çok rahatça söylenebilir.

EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLARDA DÜZENLİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Esra Işıkdemir: ‘Salgın nedeniyle evlere kapanmalar başladığından beri beslenme alışkanlıkları da değiştir. Yaşanan süreçlerde pek çok kişi fast food tüketimi azaltarak evde sağlıklı yemekler yapmaya başladı. İnsanlar için karantina günlerinin en eğlenceli aktivitelerinden biri de yemek yapmak oldu. Bu duruma ek olarak insanlarda sürekli bir yeme içme ihtiyacı doğdu. Bu dönemde pek çok insan ara öğünü atlayarak ana öğünlerde yoğun bir yeme alışkanlığı kazanarak sağlıksız bir beslenme düzenine geçti. Bu durum beraberinde sağlıksız kilo artışlarına sebep oldu. Karantina etkisiyle stresin yoğun yaşandığı dönemlerde insanlar psikolojik olarak ilk önce buzdolabına yönelip bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyor. Bu noktada irademizi koruyarak özellikle akşamları özellikle saat 18.00’den sonra yemeyi kesmemiz gerekiyor.