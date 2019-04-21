Ev kadını, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde ev kadını Bahar Yıldırım (30), yolda bulduğu 800 lirayı, 2 gün sonra ulaştığı sahibi Osman Çiçek'e (35) teslim etti. Çiçek, parayı eşinin ameliyatı için biriktirdiğini söyledi.

Ergani ilçesinde ev kadını Bahar Yıldırım, yolda bulduğu 800 lira paranın sahibini bulmak için 2 gün araştırdı. Yıldırım, paranın ilçede pazarcılık yapan Osman Çiçek'e ait olduğunu öğrendi. Çiçek'e ulaşan Bahar Yıldırım, parayı teslim etti. Kaybettiği parayı eşinin sezaryen ameliyatı için ayırdığını anlatan Osman Çiçek, Yıldırım'a yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti.

Yıldırım ise bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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