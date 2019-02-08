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Ev kadınları, 'amigurumi' yaparak para kazanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

BİTLİS Belediyesi tarafından açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine devam eden bir grup kadın, hem çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmayı öğreniyor hem de internet üzerinden bu oyuncakları satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.  Eşinin tayini nedeniyle Bitlis'e gelen tarih öğretmeni Arife Üzüm, bir süre önce belediyeye müracaat ederek, kadınlara amigurumi eğitimi verebileceğini söyledi.

Ev kadınları, 'amigurumi' yaparak para kazanmaya başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Belediyesi tarafından açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine devam eden bir grup kadın, hem çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmayı öğreniyor hem de internet üzerinden bu oyuncakları satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Eşinin tayini nedeniyle Bitlis'e gelen tarih öğretmeni Arife Üzüm, bir süre önce belediyeye müracaat ederek, kadınlara amigurumi eğitimi verebileceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmak isteyen 12 kadın, kursa kayıt yaptırararak, eğitim almaya başladı. Kısa sürede tığ örgü ile yapılan amigurumiyi öğrenen kadınlar hem çocuklarını mutlu etti hem de yaptıkları sağlıklı oyuncakları internet üzerinden satmaya başladı.
Kadınların yaptığı oyuncakların internet üzerinden 20 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını söyleyen Arife Üzüm, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Üzüm, "Bu fikir, çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla oynaması için ortaya çıktı. Ayrıca çocuklarımızın sadece yabancı çizgi film kahramanlarını değil yerli kahramanlarımızı da tanımalarını istiyorduk. Kısa sürede amacımıza ulaştık. Hem çocuklarımız mutlu oldu hem de zamanını değerlendirmek isteyen kadınlarımız aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.
AMİGURUMİ NEDİR?
Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına ‘amigurumi’ deniliyor. Kökeni Japonca olan sözcük, ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış. Hemen her türlü iple amigurumi yapılabilir. Bebekler için olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Ayrıca kolay kopmayan bir iple örmek de oyuncağın ömrünü uzatır.

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