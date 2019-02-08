HABER

Ev kadınları, 'amigurumi' yaparak para kazanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi tarafından açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine devam eden bir grup kadın, hem çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmayı öğreniyor hem de internet üzerinden bu oyuncakları satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.  Eşinin tayini nedeniyle Bitlis'e gelen tarih öğretmeni Arife Üzüm, bir süre önce belediyeye müracaat ederek, kadınlara amigurumi eğitimi verebileceğini söyledi.

Bitlis Belediyesi tarafından açılan amigurumi (el örgüsü) eğitimine devam eden bir grup kadın, hem çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmayı öğreniyor hem de internet üzerinden bu oyuncakları satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Eşinin tayini nedeniyle Bitlis'e gelen tarih öğretmeni Arife Üzüm, bir süre önce belediyeye müracaat ederek, kadınlara amigurumi eğitimi verebileceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklarına sağlıklı oyuncak yapmak isteyen 12 kadın, kursa kayıt yaptırararak, eğitim almaya başladı. Kısa sürede tığ örgü ile yapılan amigurumiyi öğrenen kadınlar hem çocuklarını mutlu etti hem de yaptıkları sağlıklı oyuncakları internet üzerinden satmaya başladı.
Kadınların yaptığı oyuncakların internet üzerinden 20 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını söyleyen Arife Üzüm, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Üzüm, Bu fikir, çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla oynaması için ortaya çıktı. Ayrıca çocuklarımızın sadece yabancı çizgi film kahramanlarını değil yerli kahramanlarımızı da tanımalarını istiyorduk. Kısa sürede amacımıza ulaştık. Hem çocuklarımız mutlu oldu hem de zamanını değerlendirmek isteyen kadınlarımız aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyoruz dedi.
AMİGURUMİ NEDİR
Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına ?amigurumi? deniliyor. Kökeni Japonca olan sözcük, ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış. Hemen her türlü iple amigurumi yapılabilir. Bebekler için olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Ayrıca kolay kopmayan bir iple örmek de oyuncağın ömrünü uzatır.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar
Bakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıBakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.