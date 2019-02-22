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Ev kadınları "Besi Bebek" yapmayı öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

New York Üniversitesinde tez konusu olan ve Türkiye’deki üniversitelerde sınav sorularında yer alan ’Besi Bebek’, yapımı açılan kurslarda ev kadınları tarafından yapılmaya başlandı.Adıyaman’da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınları giyim tarzını yansıtan ’Besi Bebek’lerin ismi, bebekleri hazırlayan Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Adıyamanlı Zahide Durmaz Akar’ın anneannesinin isminden geliyor.

New York Üniversitesinde tez konusu olan ve Türkiye’deki üniversitelerde sınav sorularında yer alan ’Besi Bebek’, yapımı açılan kurslarda ev kadınları tarafından yapılmaya başlandı.
Adıyaman’da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınları giyim tarzını yansıtan ’Besi Bebek’lerin ismi, bebekleri hazırlayan Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Adıyamanlı Zahide Durmaz Akar’ın anneannesinin isminden geliyor. Anneannesi tarafından büyütülen Zahide Durmaz Akar, anneannesi vefat edince onun giyim tarzını yaptığı bebeklere yansıttı. Bebeklerin el, ayak, baş kısımları ahşaptan, kumaşı ise el dokuma, kökboyama ve ipek kumaşlardan oluşturuluyor. Yapılan bebekler, 50 ayrı aşamadan geçerek hazır hale geliyor.
TOGEM tarafından Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ortaklığı ile açılan geleneksel el sanatları kursunda 20 kursiyer kadın Besi Bebek yapımı öğreniyor. Boş zamanlarını değerlendirerek kursta hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine destek veren kursiyerler, açılan kurslardan oldukça memnun olduklarını vurguladılar.

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