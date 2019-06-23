Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığınca Terme Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kursta, 131 ev kadını butik çikolata yapımını öğrendi.

Terme Kadınlar Lokali'nde açılan butik çikolata yapım kursuna, 131 ev kadını katıldı. Gruplar halinde 15 gün kurs gören kadınlar, eğitimin sonunda, yaptıkları çikolataları sokakta vatandaşlara ikram etti.

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan, AA muhabirine, açtıkları kurslarla hem kadınların aile bütçesine katkı sağlamasını hem de belirlenen tarımsal ürünlere ekonomik değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçede yetişen ürünlerin "katma değerli ürün" haline gelmesi için çalıştıklarını anlatan Kılıçarslan, "Terme'de ciddi anlamda fındık üretimi yapılıyor. Ancak fındık ham madde olarak satılırsa kilogramından 12-17 lira kazanılıyor. Bu da üreticiyi fazla tatmin etmiyor." dedi.

Özellikle Avrupa ülkelerinin, fındığı alıp çikolatada kullandığını dile getiren Kılıçarslan, "Biz de kadınların evlerinde fındıkla butik çikolata üretip satmasını hedefledik. İstihdama da katkı sağlansın diye düşündük. Kursiyerlerimiz, kendilerine sağlanan mikro kredi sayesinde belki de işlerinin sahibi olacak." ifadelerini kullandı.