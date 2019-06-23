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Ev kadınları "butik çikolata" yapmayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığının Terme Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açtığı butik çikolata yapım kursuna 131 ev kadını katıldı - Kadınlar, iç dolgusunda fındık, kabak tatlısı, kivi, marmelat gibi çeşitli ürünler kullandıkları çikolataları, eğitimin sonunda sokakta vatandaşlara ikram etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığınca Terme Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kursta, 131 ev kadını butik çikolata yapımını öğrendi.

Terme Kadınlar Lokali'nde açılan butik çikolata yapım kursuna, 131 ev kadını katıldı. Gruplar halinde 15 gün kurs gören kadınlar, eğitimin sonunda, yaptıkları çikolataları sokakta vatandaşlara ikram etti.

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan, AA muhabirine, açtıkları kurslarla hem kadınların aile bütçesine katkı sağlamasını hem de belirlenen tarımsal ürünlere ekonomik değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçede yetişen ürünlerin "katma değerli ürün" haline gelmesi için çalıştıklarını anlatan Kılıçarslan, "Terme'de ciddi anlamda fındık üretimi yapılıyor. Ancak fındık ham madde olarak satılırsa kilogramından 12-17 lira kazanılıyor. Bu da üreticiyi fazla tatmin etmiyor." dedi.

Özellikle Avrupa ülkelerinin, fındığı alıp çikolatada kullandığını dile getiren Kılıçarslan, "Biz de kadınların evlerinde fındıkla butik çikolata üretip satmasını hedefledik. İstihdama da katkı sağlansın diye düşündük. Kursiyerlerimiz, kendilerine sağlanan mikro kredi sayesinde belki de işlerinin sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçarsan, kadınlardan, çikolataya farklı malzemeler de koymasını istediklerini belirterek, "Yöreye ait tatların oluşması için öğreticiler, çikolataya neler katılabilir, nasıl farklı lezzetler elde edilebilir, bu konuda da kursiyerlere eğitim verdi." diye konuştu.

Kursiyer kadınlar ise iç dolgusunda fındık, limon, kabak tatlısı, kivi, marmelat gibi çeşitli ürünleri kullanıp onlarca farklı türde el yapımı çikolata hazırladıklarını kaydetti.

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