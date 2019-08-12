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Ev kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

ANKARA'da ev kadınlarının kurduğu kooperatif, 15 yıldır ev eksenli çalışan kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için faaliyetler yürütüyor.

Ev kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyor

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)- ANKARA'da ev kadınlarının kurduğu kooperatif, 15 yıldır ev eksenli çalışan kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için faaliyetler yürütüyor. Dikiş, eğitim-üretim ve gümüşçülük alanında atölyeleri bulunan kooperatifin yönetimindeki kadınların, il il gezerek yürüttüğü faaliyetler sonucunda farklı illerde örgütlenen çalışan kadınlar, 25 kooperatif ve dernek kurdu.
Başkent'te 2004 yılında Mensure Işık başkanlığında kurulan Zeytindalı Kadın Kooperatifi, ev eksenli çalışan kadınların örgütlenmelerini sağlayarak, ekonomik hayata katılmaları için çalışıyor. Kooperatif yönetimindeki kadınlar, il il gezerek kadınları bu tür kooperatifler kurarak çalışma hayatına katılmaları konusunda ikna ediyor. Yönetimdeki 7 kadının çalışmaları sonucunda farkli illerde 15 yılda ev eksenli çalışanlar kadınlar örgütlenip, bir araya gelerek 25 kooperatif ve dernek kurdu.
'7 LİDER KADIN İL İL GEZİYOR'
Zeytindalı Kadın Kooperatifi'nin Mamak Dikişi Atölyesi sorumlusu da olan yöneticilerinden Nurcan Yalçın (55), kadınların sadece tüketen değil üreten olması gerektiğini bu nedenle sosyal ve ekonomik yaşama katılmalarının önemli olduğunu söyledi. Yalçın, "7 lider kadın il il geziyor kadınları ikna ediyoruz. Ev kadınlarını ekonomik hayata katıyoruz. İkna ve örgütlenme çalışmalarımız sonucunda 25 kooperatif ve dernek açıldı, kadınlar iş hayatına atıldı. Artık üretici oldu. Kadınlar tüketicilikten çıktı. Gittiğim yerlerde kadınlara 'asla tüketici olmayın' diyoruz" diye konuştu.
'AMACIMIZ KADINLARI GÜÇLENDİRMEK'
Nurcan Yalçın, Zeytindalı Kadın Kooperatifi'nin, atölyeler sistemi üzerinden yürüdüğünü, uzmanlık alanına göre atölyeleri gruplandırdıklarını kaydetti. Dikiş, eğitim-üretim ve gümüş olmak üzere 3 alanda atölyeleri olduğunu bildiren Yalçın, örgü atölyesinin de kurulması için hazırlık yaptıklarını belirtti. Yalçın, Mamak Dikiş Atölyesinde 15 kadının istihdam edildiğini ifade ederek, "Burada yıllardır bez çanta üretiyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. STK'lar, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler bize yardımcı oldu. Farkındalık yaratmamıza, ayakta durmamızı sağladılar, bizi desteklediler. Amacımız evde çalışan kadınları hem eğitimlerle güçlendirmek hem de ekonomik olarak güçlendirmek. Hem eşine hem topluma hem eşine karşı ayakta durmalı bir kadın ve özgürleşmeli. Biz çevreci bir kurumuz. Dünya zaten kirleniyor. Biz kadınlar kurtarmayı düşünüyoruz. Naylon poşeti kaldırmak için doğal yüzde yüz bez çanta üretiyoruz. Siparişlerimiz gayet iyi. Ayda 5-10 bin bez torba dikiyoruz" ifadelerini kullandı.
'KADINLAR EVDEN ÇIKSIN'
Atölyede çalışan Fatma Ağaoğlu da 7 yıldır çalıştığını hatırlatarak, "Eşim önceleri çalışmama karşıydı. Önceleri eşimden gizli geldim. Kendi paramı kazanınca ihtiyaçlarımı aldım. Bütçemin olması özgüven verdi. Eve de destek oluyorum. Hoşuma giden bir şey olursa hemen alıyorum. Burada aracı, ütücü, kesimci var. Evden çıksın kadınlar. Kendilerine güvensinler, çalışsınlar" dedi.
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Ev kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyorEv kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyorEv kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyorEv kadınları hem üretiyor hem çalışmaya teşvik ediyor

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