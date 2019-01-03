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Ev kadınları su kabaklarını sanata çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde 5 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Derya Turgut, kursa katılan ev kadınlarıyla birlikte, kurutulan su kabaklarını sanata dönüştürüyor.

Ev kadınları su kabaklarını sanata çeviriyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde 5 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Derya Turgut, kursa katılan ev kadınlarıyla birlikte, kurutulan su kabaklarını sanata dönüştürüyor.
Kentte kültürel değere sahip olan su kabakları, toplandıktan sonra kurutuluyor. İşlemeye hazır hale gelen kabaklar, Halk Eğitim Merkezleri'nde açılan kurslara katılan ev kadınları tarafından oyularak sanata dönüştürülüyor. Kabaklarla birbirinden güzel abajurlar yapılıyor. Merkezde usta öğretici olarak görev yapan Derya Turgut, kurslara ilginin yoğun olduğunu söyledi. Turgut, "Şu anda burada su kabakları üzerine eğitim veriyoruz. 12 öğrencimiz var. Hafta içi ve sonu kurslarımız var. 5 yıldır bu şekilde devam ediyorum. Adıyaman'da su kabağı, halk oyunlarında folklor ekipleri tarafından kullanılır. Birçok yörede omuza testi konulur, bizde ise su kabağı. Kentte çok fazla su kabağı olduğunu duydum, o yüzden buna yöneldim. Su kabağı kuruyunca sertleşir. Sertleştiği zaman, matkaplarla delerek, boncuklar takıp, boyayarak çok güzel abajur haline getiriyoruz. Çeşitleri var, tavana asma var, üst değişik modeller, masa üstü var" dedi.
SATILAN ÜRÜNLERİN KAZANCI KURSİYERLERİN
Kadınların, yaptıkları eserlerle gurur duyduğunu belirten Derya Turgut, şunları dedi:
"İlk başta kadınlar görünce çok beğeniyor. Böyle bir aktivite istiyorlar. Mesala hasta olan öğrencilerim vardı, gecen yıl o hastalıkları hep geçti. Beyninde tümör olan bir öğrencim vardı, başını sallıyordu, ellerini sallıyordu ve kursun sonlarına doğru o istemsiz baş sallamaları gitti. Çünkü psikolojik olarak burada zaman geçirip bir ürün çıkarttığı zaman, ona terapi gibi geliyordu. Destek amaçlı yaptıkları ürünleri satıyorlar. Ben onlara müşteri bulmaya çalışıyorum, belediyemiz de bize yardımcı oluyor. Fuarlara katılıyoruz, öğrencilerin yaptıkları ürünleri satıyoruz."

FOTOGRAFLI

Ev kadınları su kabaklarını sanata çeviriyorEv kadınları su kabaklarını sanata çeviriyorEv kadınları su kabaklarını sanata çeviriyorEv kadınları su kabaklarını sanata çeviriyor

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