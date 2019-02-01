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Ev kadınlarına vergi istisnâsı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.Kadın girişimcilerin sayılarının artırılmasına yönelik olarak, kadınların evde ürettikleri ürünleri işyeri açmadan, internet üzerinden satmalarına izin veren kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, kadın girişimcilere büyük fırsatlar sağlayacak olan yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Kadın girişimcilerin sayılarının artırılmasına yönelik olarak, kadınların evde ürettikleri ürünleri işyeri açmadan, internet üzerinden satmalarına izin veren kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre, ev kadınları ürettikleri ürünleri internet üzerinden satabilecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “TBMM Genel Kurulu’nda, ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun Teklifi’ kabul edildi. Genel Kurul’da yasalaşan teklife göre, ev kadınları, evlerde imâl ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevî nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmadan ve vergi levhası olmadan internet üzerinden satabilecek. El emeği göz nuruyla üretilen bu ürünlerin internet aracılığıyla satışında yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması şartıyla vergiden istisnâ tutulacak. Buna göre işyeri açmadan yılda 30 bin 696 liraya kadar gelir elde eden tek kuruş vergi ödemeyecek. Bu fırsat, ev kadınlarının aile bütçesine daha çok destek vermene olanak sağlayacak. Kanun değişikliğinin hayata geçirilmesi ve kadınlarımıza bu fırsatın tanınmasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Uğurdağ, düzenlemenin yalnızca ev kadınlarını değil, işsiz ve evde zaman geçiren erkekleri de kapsadığını sözlerine ekledi.

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