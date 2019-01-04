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Ev kadınlarından resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ordu'da düzenlenen resim kursuna katılan 13 ev kadınının yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ordu'da açılan ücretsiz resim kursuna katılan farklı yaş gruplarından ev kadınlarının yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün illerde kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılmasının yanı sıra görsel sanatların gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Ordu'da resim kursu açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen kursa, yaşları 30 ile 70 arasında değişen 13 ev kadını katıldı.

Yaklaşık 4 ay süren kurs sonunda kadınların yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ev kadınlarının güzel eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Kurs eğitmeni Osman Kılıç ise kursa katılan kadınların önceden resim yapma becerilerinin hiç olmadığını ifade ederek, "Kurs sonunda görüyoruz ki tüm kursiyer ev hanımları birer sanatçı gibi eserler ortaya koydu." dedi.

Kılıç, kursiyerlerin yağlı boya tekniklerini kullanarak resim yaptıklarını, malzemelerin tamamının kursiyerlere ücretsiz verildiğini anlattı.

- Şehit Eren Bülbül'ü resmetti

Kursa katılanlardan Altun Kefeli ise 4 ay boyunca eğitim gördüğünü, şehit Eren Bülbül'ü de resmettiğini ve bu resmi Ordu Valiliği aracılığıyla şehidin ailesine teslim edeceklerini dile getirdi.

Zerrin Albayrak da resme ilgi duyduğunu anlatarak, "Bu kursa katılarak yeteneklerimizi ortaya çıkardık. 4 ay gibi kısa sürede iyi seviyeye geldiğimi düşünüyorum." dedi.

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