Ev kadınlarından resim sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ordu'da açılan ücretsiz resim kursuna katılan farklı yaş gruplarından ev kadınlarının yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün illerde kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılmasının yanı sıra görsel sanatların gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Ordu'da resim kursu açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen kursa, yaşları 30 ile 70 arasında değişen 13 ev kadını katıldı.

Yaklaşık 4 ay süren kurs sonunda kadınların yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ev kadınlarının güzel eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Kurs eğitmeni Osman Kılıç ise kursa katılan kadınların önceden resim yapma becerilerinin hiç olmadığını ifade ederek, "Kurs sonunda görüyoruz ki tüm kursiyer ev hanımları birer sanatçı gibi eserler ortaya koydu." dedi.