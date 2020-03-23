HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracıyla gezerken yakalandı!

Ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracıyla gezerken yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yurt dışından döndükten sonra ev karantinasında kalması istenen şahıs, aracıyla gezerken yakalandı. Olay kentin Başiskele ilçesinde meydana geldi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce yurt dışından döndüğü öğrenilen M.Z. (54) isimli vatandaş 14 günlük ev karantinasına alındı. Başiskele ilçesinde yaşayan vatandaş, öğlen saatlerinde karantina tedbirini ihlal ederek aracı ile İzmit ilçesine geldi. Şahsın karantina önlemini ihlal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından takibe alınan şahsın kullandığı araç durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçtan indirilmeyen şahıs daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri eşliğinde tekrar evine götürüldü. M.Z. isimli şahsın polis ekiplerine ihtiyaçlarını gidermek için evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından şahıs hakkında karantina önlemini ihlal ettiği için adli işlem yapıldı. Caddede olayı gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
O kente 'seyyar satıcı' girişi yasaklandıO kente 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karantina Kocaeli koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

Bakan Gül yeni koronavirüs önlemini açıkladı! Yarın başlıyor

Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi karantinada

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

'En büyük hobim seks' dedi! Gündem olunca...

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısına uymayanlara sitem etti

'Evde kal' çağrısına uymayanları görünce... Başkan'dan sitem!

İzmir'de koronavirüs önlemi! Meydanlar hiç bu kadar boş olmamıştı

İzmir'de koronavirüs önlemi!Meydanlar hiç bu kadar boş olmamıştı

Edirne'de koronavirüs önlemi! 'Seyyar satıcı' girişi yasaklandı

O kente 'seyyar satıcı' girişi yasaklandı

ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

ABD'li müzisyenden gökyüzünde Aşık Veysel türküsü

Bir DJ, balkonuna kurduğu ses sistemiyle Antalya sokaklarını adeta inletti

Destek için Antalya sokaklarını inletti

İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı

İtfaiye ve mahalle sakinlerinin kedi ile imtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.