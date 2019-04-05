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Ev küle döndü! Canlarını son anda kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde odunlukta çıkan yangının sıçradığı ev, alev alev yandı. Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerince yapılan 2 saatlik müdahale ile söndürülebilirken, yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yelda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Akgünel’e ait tek katlı evin odunluk kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Odunlukta çıkan yangın, sıçradığı evi küle çevirdi

6 kişinin yaşadığı evin hemen 2 metre uzaklığında bulunan yangını fark eden aile panikle dışarı çıktı. Aile bireyleri odunlukta çıkan yangını kendi imkanları ile söndürmek isterken, alevler hemen yan tarafta bulunan eve sıçradı.
Yangının rüzgarın da etkisi ile büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

CANINI SON ANDA KURTARDILAR

CANINI SON ANDA KURTARDILAR
İhbar üzerine olay yerine Başiskele ve İzmit ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tüm binayı sardı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları neticesinde alevler yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi.
Çıkan yangında alevleri fark ederek dışarı çıkan aile üyeleri yaralanmadan kurtulurken, çatı kısmı ve duvarlarının büyük bir kısmı çöken ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yangın

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