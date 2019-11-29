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Ev ortamına dönüştürülen kütüphanede sınava hazırlanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ’Okulum Benim Evim’ projesi kapsamında ev ortamına dönüştürülen kütüphanede öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanıyor.Öğretmen ve okul idaresinin özverili çalışmaları sonucunda okul kütüphanesi ev ortamına dönüştürüldü.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ’Okulum Benim Evim’ projesi kapsamında ev ortamına dönüştürülen kütüphanede öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanıyor.
Öğretmen ve okul idaresinin özverili çalışmaları sonucunda okul kütüphanesi ev ortamına dönüştürüldü. Okul çıkışı evlerine gitmeyen öğrenciler, fedakar öğretmenleri ile birlikte ev ortamına dönüştürülen okul kütüphanesinde etüt yaparak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanıyor. Yapılan etütlere çoğu zaman öğrenci velileri de katılarak çocuklarına destek oluyor. Veliler, etüt aralarında çocukları ve öğretmenleri ile birlikte çay eşliğinde sohbet ederek öğrencilerinin durumlarını analiz edip bazen de birlikte zeka oyunları oynuyor.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Abdulkadir Demir, “Güçlü Okulum Güçlü Ülkem” projesi kapsamında öğrencilere her gün ders çıkışında belirli saatlerde ev ortamı oluşturarak burada kaliteli ve güzel bir tekrar etme, soru çözme imkanı sunduklarını söyledi. Demir, “Bütün öğretmenlerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıkla öğrencilerimize özel olarak eğitim veriyorlar. Tabi öğrencilerimiz ve velilerimiz de bu durumdan oldukça memnun. Bu konuda çok fazla olumlu döngüler alıyoruz. Öğrencilerimizin akademik seviyesi de bu sayede yükselmiş durumdadır. Bu açıdan ’Okulum Benim Evim’ projesi kapsamında, okulumuzu ev ortamına çevirmek suretiyle uygulamamızı yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizden de olumlu derecede başarılı döngüler alıyoruz. Velilerimizde aynı şekilde çocuklarına destek vermek amacıyla etüt saatlerinde okula geliyorlar. Onlara da ikramlarımız oluyor” dedi.
Öğrenci velisi Fatma Danışman da öğretmenlerden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Her akşam etüt düzenleniyor ve biz de gelerek öğrencilerimize destek oluyoruz” diye konuştu.
Öğrenciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek öğretmenlerine teşekkür etti.

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