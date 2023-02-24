HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ev resmen yürüdü' Herkes şaşkına döndü! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

'Ev resmen yürüdü' Herkes şaşkına döndü! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

24.02.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki depremde çok sayıda ilde büyük yıkımlar oldu ve can kayıpları verildi. Deprem felaketinin ardından deprem bölgesinden şaşkına çeviren haberler de geliyor. Depremden etkilenen illerden olan Adıyaman'da bir köyde, depremin evi temelden 30 santim kaldırıp 2 metre ileriye taşıdığı ortaya çıktı. Ekiplerin de tablo karşısında çok şaşırdığı belirtilirken evin sahibi ekiplerin iki fay hattının kapıyla eşinin önünden geçtiğini söylediğini anlattı ve "Ev resmen yürüdü" dedi.

'Ev resmen yürüdü' Herkes şaşkına döndü! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Adıyaman da vardı. Deprem bölgesinden gelen acı haberlerin yanı sıra bazı haberler de felaketin boyutunu gözler önüne sererken bir yandan da şaşkına çeviriyor. Şaşırtan bir olay da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde meydana geldi. Köyde hayatını sürdüren Atmaca ailesi 6 Şubat'ta gerçekleşen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Atmaca ailesinin 2 katlı evinin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koydu. Ancak asıl şaşırtan ise depremin evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıması oldu. İşte detaylar...

"MTA EKİPLERİ DE ÇOK ŞAŞIRDI"

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

AW835770_01

"EV RESMEN YÜRÜDÜ"

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, “Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü." ifadelerini kullandı.

AW835770_02

"KAPIYLA BASAMAĞIN FARKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Atmaca, "Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış." şeklinde konuştu.

AW835770_04

"ARAP FAY HATTI VE DOĞU ANADOLU FAY HATTININ KAPIYLA EŞİĞİN ÖNÜNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Atmaca "MTA ekipleri de geldi. Böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler. Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimiz de artık çadırda yaşıyoruz” dedi. (İHA)

AW835770_05

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım" Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

AW835770_06

AW835770_07


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemede dehşete düşüren sözler! 'Yaklaşmayın sıkarım'Mahkemede dehşete düşüren sözler! 'Yaklaşmayın sıkarım'
Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı... Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı...
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlarSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı

'Yüzde 64, yüzde 75, yüzde 95 olasılık...' Uzman isim açıkladı

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.