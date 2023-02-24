'Ev resmen yürüdü' Herkes şaşkına döndü! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Adıyaman da vardı. Deprem bölgesinden gelen acı haberlerin yanı sıra bazı haberler de felaketin boyutunu gözler önüne sererken bir yandan da şaşkına çeviriyor. Şaşırtan bir olay da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde meydana geldi. Köyde hayatını sürdüren Atmaca ailesi 6 Şubat'ta gerçekleşen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Atmaca ailesinin 2 katlı evinin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koydu. Ancak asıl şaşırtan ise depremin evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıması oldu. İşte detaylar...

"MTA EKİPLERİ DE ÇOK ŞAŞIRDI"

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

"EV RESMEN YÜRÜDÜ"

Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, “Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü." ifadelerini kullandı.

"KAPIYLA BASAMAĞIN FARKLI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Atmaca, "Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük. Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış." şeklinde konuştu.

"ARAP FAY HATTI VE DOĞU ANADOLU FAY HATTININ KAPIYLA EŞİĞİN ÖNÜNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Atmaca "MTA ekipleri de geldi. Böyle bir şey görmediklerini söyleyerek Arap fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kapı ile eşiğin önünden geçtiğini söylediler. Onlar da çok şaşırdılar. Biz 6 kişilik aileyiz ve bir kardeşim askerde. Şimdi beşimiz de artık çadırda yaşıyoruz” dedi. (İHA)



