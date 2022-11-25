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Ev sahibi 7 bin TL kira istedi! İstediği olmayınca bakın ne yaptı

25.11.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibiyle kiracı anlaşmazlığına yeni bir olay eklendi. Antalya'da yaşanan olayda 1 sene önce 3 seneliğine bir eve taşınan kadın, ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Evden taşınmayı reddeden ve istenilen kira artışını kabul etmeyen kadının yaşadığı evdeki suyu, ev sahibi tarafından kesildi. Kiracı kadın, "15 gündür evimde su akmıyor. Sular akmayınca akrabalarımın yanına gittim. Bana 'Eşyalarını sokağa atacağım' diye haber gönderdi" dedi.

Ev sahibi 7 bin TL kira istedi! İstediği olmayınca bakın ne yaptı

Kepez ilçesinde oğlu ve kızıyla yaşayan Emine Kara, 1 yıl önce Sütçüler Mahallesi'nde ev tuttu. 1000 lira kira ödeyeceği ev için 3 yıllık sözleşme yapan Kara, 1 seneyi tamamladığında, iddiaya göre, ev sahibi E.K. daha yüksek miktara kiraya vereceğini söyleyip evden çıkmasını istedi. Kara, kontratı olduğunu belirterek evden çıkmayı reddetti. Kira artışını da kabul etmeyen ev sahibi E.K., Kara'nın oturduğu ve ortak aboneliği bulunan dairenin suyunu, vanaya kör tapa takarak kesti. Kara, komşularının evlerinden su doldurduğu bidonlarla yaşamını sürdürüyor. Bulaşıklarını plastik leğene döktüğü suyla yıkayan Kara, duş almak için ise yakınlarının evine gidiyor.

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"BANA 'EŞYALARINI SOKAĞA ATACAĞIM' DİYE HABER GÖNDERDİ"

Emine Kara, yaşadıklarını anlatırken, "Evi kiralarken 3 senelik sözleşme yaptık. Ev sahibim evden çıkmam için bana baskı yapmaya başladı. Çıkmayacağımı söyleyince şimdi de suyumu kesti. 15 gündür evimde su akmıyor. Sular akmayınca akrabalarımın yanına gittim. Bana 'Eşyalarını sokağa atacağım' diye haber gönderdi. Tek bir abonelik vardı, aynı abonelik üzerinden kullanıyoruz" dedi.

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"KİRAYI 7 BİN LİRAYA ÇIKARTMAMI İSTEDİ"

Çok zor durumda kaldığını belirten Kara, "Bana önce çıkmam için süre verdi. Kirayı 7 bin liraya çıkartmamı istedi. Ben de devletin belirlediği düzeyde artış yapacağımı söyledim. Bunun üzerine evin yanındaki vanaya kör tapa takarak suyumu kesti. İçme suyumu marketten alıyorum, diğer ihtiyaçlarım için de komşumdan boş bidonlara dolduruyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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