HABER

Ev sahibi bağırınca kaçan hırsızı polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

BARTIN'da, polisin takibe aldığı hırsızlık şüphelisi A.K., girdiği evde kadının çığlık atması üzerine kaçtı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, polisin takibe aldığı hırsızlık şüphelisi A.K., girdiği evde kadının çığlık atması üzerine kaçtı. Şüpheli, evin önünde bekleyen polisler tarafından yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köyortası Mahallesi'nde geçen ay bir kişinin gece saatlerinde evlerin pencerelerini kontrol ettiğini gördü. Polisin takibe aldığı kişi, kapının üzerinde anahtarın unutulduğu eve girdi. Evde bulunan ev sahibi kadın, hırsızı görünce çığlık attı. Kaçan şüpheli evin önünde bulunan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin hırsızlık, yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, çocuğun kaçırılması ve oto hırsızlığı suçlarından sabıkasının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hırsızın yakalanma anı binanın güvelik kameralarına saniye saniye yansıdı.

PARTNER'Demet doğru olanı yaptı''Demet doğru olanı yaptı'
491 akü çalan 2 kişi tutuklandı491 akü çalan 2 kişi tutuklandı
Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandıUzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Ankara'da rengarenk festival

Ankara'da rengarenk festival

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.