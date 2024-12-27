HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ev sahibi de şok oldu... Hırsızlık yapmak için girdiği evin terasından kaçmaya çalışırken aşağı düşecekti!

Ev sahibi de şok oldu... Hırsızlık yapmak için girdiği evin terasından kaçmaya çalışırken aşağı düşecekti!

27.12.2024 12:05
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir hırsız çatıdan girdiği evde, ev sahibinin aniden gelmesiyle panikleyip çatıdan kaçmaya çalıştı. O anlar, karşı apartmandan kaydedilen görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul Avcılar'da yan binadaki eve çatıdan giren yabancı uyruklu hırsız önce kameraya ardından ev sahibine yakalandı. Geldiği yan binaya kaçarak saklanan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

AW358688_01

ÇATIDAN KAÇIP YAN BİNAYA SAKLANMIŞ

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibine yakalandı. Ev sahibiyle yüz yüze kalan şüpheli geldiği yan binaya kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi saklandığı binada kıskıvrak yakaladı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AW358688_02

"BU BİNADAN GİRİYORLAR"

Olayı anlatan ev sahibi Songül Güler, ”Kızım karşı apartmanda oturuyor. Oradan kızım görmüş, bana haber verdi. 'Anne çatıda biri var geziyor' dedi. O anda damadım kapıyı açıyor. Adamla yüz yüze geliyorlar. Hırsız buradan yan binaya kaçtı. Geçen sene kızımın diz üstü bilgisayarı, kulaklığı, cep telefonu, parfümleri ve ayakkabıları çalındı. Aynı kişi mi bilemiyorum ama o binadan geliyor. Ben polislere bu binadan giriyorlar dedim. Polisler de arada bir topluyoruz bunları dediler ama ben şu anda ev sahibine sesleniyorum. Herkese böyle ev vermesinler. Ev veriyorlarsa adam gibi birine versinler” dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-27 115811

AZ KALSIN DÜŞÜYORDU

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin hırsızlık için evin balkonuna girmesi, ardından ev sahibini görünce ıslak çatıda canını hiçe sayıp kaçması yer aldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Avcılar çatı
En Çok Okunan Haberler
Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

Yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar televizyon için karar!

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

3 fenomen daha gözaltına alındı! Yasa dışı bahiste yeni dalga: 4 fenomen firari

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

Tek tek satıyor! Habertürk ve Show TV'den sonra dev bir satış daha

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

'Sünnilerin kanı size helal, kafasını koparın' Suriye'de tehlikeli gelişme! Dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!)

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

Rusya'dan beklenen yanıt ilginç bir detayla geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.