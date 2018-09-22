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Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:26 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gürültü nedeniyle tartıştığı kiracısı Hasan S. tarafından pompalı av tüfeği ile vurulan Hanım İzollu (30) yaşamını yitirdi, eşi Bülent İzollu (41) ve kızı Gülüşah İzollu (7) ise yaralandı.

Ev sahibi dehşet saçtı! Kiracıyı uyardı, sonrası korkunç...

Olay, Barbaros Mahallesi 676 Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Bülent İzollu, iddiaya göre kiracısı Hasan S. ile gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., pompalı av tüfeğiyle ev sahibi ve ailesine ateş açtı. Hasan S.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Bülent İzollu, eşi Hanım İzollu ve kızları Gülüşah İzollu'ya isabet etti.

Saldırının ardından Hasan S., olay yerinden kaçarken, yaralılar ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Hanım İzollu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bülent İzollu'nun tedavisine devam edildiği, kızı Gülüşah'ın ise ayakta tedavi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Hasan S.'yi av tüfeğiyle birlikte yakalayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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Mersin Tarsus cinayet

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