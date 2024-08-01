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  4. Ev sahibi dehşeti yaşattı! Kiracısı nereye saklanacağını bilemedi

Ev sahibi dehşeti yaşattı! Kiracısı nereye saklanacağını bilemedi

01.08.2024 10:45
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İzmir’de ev sahibi kadın ve oğlu kiracısına korku dolu anlar yaşattı. Kiracısının kapısına gelip evi boşaltmasını isteyen ev sahibinin oğlu kapıyı tekmeleyerek, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırdı.

Ev sahibi dehşeti yaşattı! Kiracısı nereye saklanacağını bilemedi

İzmir Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü ev sahibi kadın Havva B. (50), oğlu şüpheli Abdülhamit B. (24) kiracısı Arzu A.’nın (49) kapısına dayandı. İddiaya göre, ev sahibi kadının oğlu, kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırıp, kapıyı tekmeleyerek yumrukladı. Saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurmuştu.

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KENDİNİ EVE KİLİTLEYİP GİTMESİNİ BEKLEDİ

Korku dolu anlar yaşayan kiracı Arzu A. kendisini eve kilitleyerek, çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini beklemişti. Yaşanan korku dolu anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda aldı.

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FİRARİ EV SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayın ardından kiracı Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Polis firari olan Abdülhamit B. ve annesi Havva B.’nin yakalanması için yakalama çalışmaları başlatmıştı.

Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan ev sahibi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ev sahibi
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