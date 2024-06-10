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Ev sahibi 'evi boşalt' dedi, kiracının tepkisi sert oldu

10.06.2024 12:15
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Karaman'da ev sahibinin evi boşalt demesine öfkelenen kiracı kadın, oturduğu evi ateşe verdi. Yangında kiracının oturduğu ev eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

Ev sahibi 'evi boşalt' dedi, kiracının tepkisi sert oldu

Olay, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. isimli kadın ev sahibinin evi boşalt demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

EVİ BOŞALT DEDİK DİYE EVİ ATEŞE VERMİŞ

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş” diye konuştu.

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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