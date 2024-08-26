Ev sahibi fahiş zam yaptı! Öğretmen kiracıdan sıra dışı çözüm!

Ev sahibiyle kiracılar arasında yaşanan gerilime Gaziantep’ten sıra dışı bir örnek eklendi. İddiaya göre, Öğretmenlik yapan Kiracı Alper Öztürk ile ev sahibi arasında kira zammı nedeniyle gerilim yükseldi. Ev sahibinin fahiş kira zammını kabul etmeyen Öğretmen Öztürk, çözümü hem dava ederek hem de balkonuna yaşananları afiş etmekte buldu.

PANKART ASARAK EV SAHİBİNİ AFİŞ ETTİ

Yasal zam oranının çok üzerinde artış isteyen ev sahibinin talebini kabul etmeyen Öztürk, ev sahibini sahte evrak düzenlemekle suçlayarak, tepkisini balkonuna astığı pankartta gösterdi. Kiracı Alper Öztürk, ‘‘Ben artık telefonla tehditlerden, normal tehditlerden vs bıktım. Bir karşı hamle olarak balkonumun camına ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından astım’’ dedi.

Fahiş kirayı kabul etmediği için sahte senetle icraya verilen kiracı Öztürk, ev sahibinin zulmüne onu ele güne afişe ederek karşılık verdi. Kiracı Öztürk, ‘‘8 bin TL olan kiramı TÜFE üzerinden yüzde 65’ten 13 bin TL yapmak istedim. O 20 bin söyledi. Ben öyle bir kiranın olmayacağını söyledim. O da ‘dairemden çık’ dedi.

EV SAHİBİ SAHTE BELGE DÜZENLEDİ

Ev sahibinin daha önce yapılan kira sözleşmesindeki 4 bin liralık senedin sonuna iki sıfır ekleyerek 400 bin liralık bir senede çevirerek icraya verdiğini ifade eden kiracı, UYAP’ta resmi olarak dosyaların mevcut olduğunu belirtti.

‘‘GÜNÜ GEÇMEDEN KİRAYI ÖDEDİM’’

3 yıldır Gaziantep’te bir dairede kiracı olan Öğretmen Alper Öztürk, ev sahibi yasal zam oranına karşı gelmekle kalmadı, hakkında sahte evrak düzenleyip icraya verdi. 3 yıldır kirasını aksatmayıp her sene yükselerek zam yaptığını da savunan Öztürk, ‘‘Benim ilk yıl kiram 2 bin liraydı. Devletin yüzde 25 sınırı olmasına rağmen 4 bin lira yaptım. 4 bini ikinci yıl 8 bin lira yaptım. Yani her sene yüzde 100 zam yaptım. Günü dahi geçmeden tamamını ıban üzerinden attım’’ diye ifade etti.

‘‘BÖYLE ŞANTAJLARA, TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYE GELMEDİM’’

Sabrı taşan kiracı öğretmen tepkisini evin balkonuna astığı pankartla ifade ederek şunları söyledi: ‘‘Öğretmen olduğum için buradaki vatan evlatlarını eğitmeye geldim. Böyle şantajlara, tehditlere boyun eğmeye gelmedim, her yola da başvurdum hem itirazda bulunduk hem evrakta sahteciliğe giriyor ve bunun ciddi sonuçları var. Bunlarla ilgili bunlarla ilgili gerekli davalarımızı açtık’’