HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi fahiş zam yaptı! Öğretmen kiracıdan sıra dışı çözüm!

Ev sahibi fahiş zam yaptı! Öğretmen kiracıdan sıra dışı çözüm!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.08.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devletin yüzde 25 sınırı olmasına rağmen ev sahiplerinin fahiş zam talep etmeleri kiracıları ile tartışmaya neden olmaya devam ediyor. Gaziantep’e öğretmen olarak atanan Kiracı Alper Öztürk her yıl yüzde 100 yapılmasına rağmen bu yıl daha fazla isteyip bir de üstüne sahte kira belgesi düzenleyince hem dava yoluna gitti hem de ev sahibin yaptıklarını afiş etti.

Ev sahibi fahiş zam yaptı! Öğretmen kiracıdan sıra dışı çözüm!

Ev sahibiyle kiracılar arasında yaşanan gerilime Gaziantep’ten sıra dışı bir örnek eklendi. İddiaya göre, Öğretmenlik yapan Kiracı Alper Öztürk ile ev sahibi arasında kira zammı nedeniyle gerilim yükseldi. Ev sahibinin fahiş kira zammını kabul etmeyen Öğretmen Öztürk, çözümü hem dava ederek hem de balkonuna yaşananları afiş etmekte buldu.

PANKART ASARAK EV SAHİBİNİ AFİŞ ETTİ

Yasal zam oranının çok üzerinde artış isteyen ev sahibinin talebini kabul etmeyen Öztürk, ev sahibini sahte evrak düzenlemekle suçlayarak, tepkisini balkonuna astığı pankartta gösterdi. Kiracı Alper Öztürk, ‘‘Ben artık telefonla tehditlerden, normal tehditlerden vs bıktım. Bir karşı hamle olarak balkonumun camına ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından astım’’ dedi.

Fahiş kirayı kabul etmediği için sahte senetle icraya verilen kiracı Öztürk, ev sahibinin zulmüne onu ele güne afişe ederek karşılık verdi. Kiracı Öztürk, ‘‘8 bin TL olan kiramı TÜFE üzerinden yüzde 65’ten 13 bin TL yapmak istedim. O 20 bin söyledi. Ben öyle bir kiranın olmayacağını söyledim. O da ‘dairemden çık’ dedi.

1

EV SAHİBİ SAHTE BELGE DÜZENLEDİ

Ev sahibinin daha önce yapılan kira sözleşmesindeki 4 bin liralık senedin sonuna iki sıfır ekleyerek 400 bin liralık bir senede çevirerek icraya verdiğini ifade eden kiracı, UYAP’ta resmi olarak dosyaların mevcut olduğunu belirtti.

‘‘GÜNÜ GEÇMEDEN KİRAYI ÖDEDİM’’

3 yıldır Gaziantep’te bir dairede kiracı olan Öğretmen Alper Öztürk, ev sahibi yasal zam oranına karşı gelmekle kalmadı, hakkında sahte evrak düzenleyip icraya verdi. 3 yıldır kirasını aksatmayıp her sene yükselerek zam yaptığını da savunan Öztürk, ‘‘Benim ilk yıl kiram 2 bin liraydı. Devletin yüzde 25 sınırı olmasına rağmen 4 bin lira yaptım. 4 bini ikinci yıl 8 bin lira yaptım. Yani her sene yüzde 100 zam yaptım. Günü dahi geçmeden tamamını ıban üzerinden attım’’ diye ifade etti.

3

‘‘BÖYLE ŞANTAJLARA, TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYE GELMEDİM’’

Sabrı taşan kiracı öğretmen tepkisini evin balkonuna astığı pankartla ifade ederek şunları söyledi: ‘‘Öğretmen olduğum için buradaki vatan evlatlarını eğitmeye geldim. Böyle şantajlara, tehditlere boyun eğmeye gelmedim, her yola da başvurdum hem itirazda bulunduk hem evrakta sahteciliğe giriyor ve bunun ciddi sonuçları var. Bunlarla ilgili bunlarla ilgili gerekli davalarımızı açtık’’

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Gaziantep Kiracı ev sahibi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Hakeme devre arası saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Cinsiyet partisinde skandal olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.